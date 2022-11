Sarah Almagro, la campeona amputada que surfeó la tragedia

«A las semanas de amputarme pensé que por qué a mí. ¿Qué había hecho para merecer esto? Pero tanto mi familia como amigos no me han permitido tirar la toalla nunca», explica orgullosa. Ahora prefiere no definir aquello como un drama y tampoco le gusta que la traten con pena o condescendencia.

Su historia de superación adquiere otra dimensión cuando descubre su talento para el surf, un deporte que ya había practicado cuando era más joven: ahora es subcampeona del mundo y dos veces campeona de España de parasurfing, surf adaptado.

«El deporte quedó en un segundo plano cuando me pasó esto, hasta que mi padre me dijo que tenía que practicar alguno. ¿En serio? Lo veía imposible, pero empecé por el triatlón, el primer deporte que se me plantea», cuenta Almagro, que recuerda la importancia de una persona que se cruzó en su vida.

«Desde los cinco años hacía bodyboard y a los 13 empecé a hacer surf. Una persona que surfeaba en la misma playa que yo se enteró de lo que me había pasado y me dijo: ‘Yo voy a hacer que vuelvas a surfear’. Cuando podía recibir visitas en casa, vino a visitarme y me convenció», explica Almagro, que tuvo que empezar de cero, en una piscina y con miedo a no ser capaz de hacerlo.

En ese reto se forjó su personalidad, a base de «cabezonería, cabeza y corazón», y gracias a ese esfuerzo el pasado fin de semana se proclamó campeona en el Pro Zarautz, su logro más reciente.

Allí se dio cuenta de que los surfistas del Mediterráneo tienen «un algo especial» que los diferencia del resto: «En Málaga hay menos olas que en otras costas españolas, por lo que hay que ser mucho más técnicos en las maniobras con la tabla».

«Al final, en cada competición intento aprender algo que me pueda aportar a seguir creciendo», relata Almagro, que tiene la mentalidad ganadora de los deportistas a los que admira, como Rafa Nadal: «A las competiciones voy siempre a ganar, no a divertirme. Que luego no se diga que no me esforcé al máximo para hacerlo».