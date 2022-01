Sevilla podría hacer caer al ‘Gobierno del cambio’ en Andalucía

Bajan las aguas algo revueltas en el PP de Sevilla. A pesar de que en el último congreso provincial se ‘cerraron’ (postureo aparte) las enormes diferencias entre la actual presidenta, Virginia Pérez, afín a Génova y al ideólogo Teodoro García Egea -señalado por muchos como “el problema de los males del PP”-; y el sector crítico liderado por Juan Ávila, alcalde de Carmona y fiel a las directrices de Moreno, la realidad en el seno de los populares sevillanos es bien distinta. Y el pesimismo inunda la sede de la calle San Fernando.



Y es que, según ha podido saber El Correo de Andalucía, fuentes consultadas del PP en esta provincia han mostrado su “enorme preocupación” ante los sondeos y trackings electorales en diversos escenarios, desde un más que posible adelanto electoral andaluz para el mes de junio -siempre después de El Rocío- hasta unas Elecciones Generales anticipadas, que cobra peso tras las Navidades.



Así pues, ante unos comicios nacionales, el gran temor es la aparición en escena de Yolanda Díaz con su nueva marca política. Si hoy se celebraran, con ella en liza, el PP podría caer al tercer o cuarto lugar, dependiendo de la encuestadora. Lo que sí quedaría claro es que el PSOE seguiría siendo primera fuerza política seguida de Yolanda Díaz y, en tercer lugar, o bien VOX -subiendo fuertemente- o bien el PP.



Ante esta situación nacional, el cotexto regional de cara a las más que probables votaciones autonómicas en junio de este año es preocupante, pues no dista de las proyecciones a nivel nacional. Ya en 2018, el PP fue el cuarto partido en las elecciones en Andalucía, por detrás de PSOE, Adelante Andalucía y Ciudadanos. Con 18 escaños claves en juego, Sevilla sigue siendo la llave del gobierno andaluz. Y un verdadero dolor de cabeza.



Málaga parece más que asegurada y, de los 17 sillones en juego, el PP podría conseguir entre 8 y 10, duplicando resultados. Almería, ídem del anterior, pudiendo lograr entre 6 y 7 diputados autonómicos. Córdoba, con el alcalde de la ciudad Bellido a la cabeza y un gran trabajo por los pueblos de la provincia, conseguiría superar a los socialistas y podría obtener entre 5 y 6 parlamentarios.



Jaén, otra de las provincias junto a Sevilla que más apoyo socialista suele recoger, podría mejorar resultados y sería primera fuerza con 5 sillones. En la provincia nazarí, a pesar del terremoto provocado en la alcaldía de Granada, la gran damnificada sería Cs, que prácticamente desaparecería del mapa provincial. Juanma Moreno obtendría aquí 5 ó 6 diputados. En Huelva se produciría un empate técnico entre PSOE y PP, por lo que los populares obtendrían 4 sillones, ya que Rocío Ruiz, de Cs, mantendría a la formación naranja viva.



Otra de las incógnitas se encuentra en Cádiz, ya que la fragmentación del voto en la provincia es evidente, con muchos sobres para formaciones andalucistas y en la que Adelante Andalucía o Yolanda Díaz (si se presentara) obtendrían varios parlamentarios. Aquí, el PP, como en Sevilla, sería fuerza marginal y conseguiría arañar, en el mejor de los casos, un sillón más en el Parlamento, hasta los 4 diputados.



Y en Sevilla, las encuestas no son nada halagüeñas. La formación que encabeza Virginia Pérez, muy criticada por numerosos sectores del PP de Sevilla por su “inacción en los pueblos de la provincia” y no saber recoger la buena gestión de ciudades medianas gobernadas en mayoría absoluta o en coalición como Mairena del Alcor, Carmona, Tomares o Lora del Río, entre otras, se estancaría en los 3 ó 4 sillones de los 18 posibles, siendo el PSOE el que podría beneficiarse más del harakiri de Cs a nivel nacional. En resumen, el PP conseguiría entre 40 y 46 diputados autonómicos, una horquilla muy amplia que le aleja de la mayoría absoluta (55).



Los populares sevillanos son conscientes de que 4 de 18 diputados es un número de sillones muy bajo para “el buen trabajo que a nivel autonómico se ha hecho desde el PP de Andalucía”, por lo que consideran que, poder llegar, mínimo, a los números de Javier Arenas en 2012 (7), “ya sería un éxito vista la inacción del equipo de Pérez”, pero que, tal como informan, “podríamos llegar a conseguir 9 diputados por Sevilla si nos dejaran trabajar y plantear nuestras ideas de cara a las elecciones autonómicas de junio”.



Con los números que obtuvo Arenas, el PP llegaría a los 50 diputados, y, con las proyecciones de sectores del PP de Sevilla, podrían ser 52. Quedaría por ver qué ocurriría en Cádiz, donde podrían recuperar el cetro de la provincia con hasta 7 diputados y sumar, así, 55 diputados en la mejor de las situaciones, obteniendo la tan ansiada mayoría absoluta para no depender de nadie, sobre todo de VOX, o, al menos, retener 5 ó 6 sillones y “rezar para que Cs aguante en Cádiz con 1 ó 2 diputados”, afirman.



Sevilla es un auténtico “quebradero de cabeza” para la formación conservadora, pues no se capitalizaría en la provincia hispalense los buenos resultados que las encuestan dan al PP en Andalucía como vencedora, con Cs como pieza clave si consigue aguantar con 3 ó 4 sillones.



Sevilla es, a ojos de estos círculos, “la clara muestra de la lucha entre Génova y San Telmo, algo que nos está haciendo desangrarnos en Sevilla, clave para la victoria amplia que necesitamos”, indican.



El dedo apunta a Virginia Pérez y a su equipo, incapaz, a tenor de estas encuestas, de conseguir mejorar resultados y acercarse, siquiera un poco, a los buenos números de Arenas en 2012, aun estando éste en la oposición. Y temen que, como en 2012, Sevilla pueda hacerles perder el sillón de la presidencia.



En definitiva, un auténtico Juego de Tronos que, a día de hoy, deja a Sevilla (junto a Cádiz) como el verdadero campo de batalla para que Juan Manuel Moreno pueda gobernar sin VOX. Sevilla bien vale un gobierno.