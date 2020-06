Sevilla registra otra jornada sin contagios ni fallecidos por Covid-19

De acuerdo con los datos de la Consejería de Salud, Andalucía suma en total 12.840 casos confirmados por PCR, cuatro en 24 horas y tres menos que el sábado, cinco menos que el viernes, seis menos que el jueves, siete menos que el miércoles e igual número que los cuatro registrados el martes después no sumar ningún positivo el lunes por primera vez desde el pico máximo de la pandemia.

Por vigésima primera jornada consecutiva, los datos difundidos por la Consejería de Salud difieren de los facilitados por el Ministerio de Sanidad, que informa de tres casos confirmados por PCR en las últimas 24 horas, con cinco hospitalizados en los últimos seis días , periodo en el que no contabiliza ningún ingreso nuevo en UCI y en el que registra un fallecido.

Andalucía registra este domingo un fallecido después de que el sábado muriesen dos personas y el viernes fuera la octava jornada sin muertes por Covid-19 desde el inicio de la pandemia. Esta fallecido supone el séptimo de la semana, ya que el lunes no falleció ninguna persona por Covid-19, el martes murieron tres, el miércoles y el viernes nadie pereció por esta causa y el jueves se registró una víctima mortal en Andalucía.

Por su parte, la cifra de hospitalizados alcanza los 6.303, uno más en 24 horas, después de que el sábado ingresaran dos nuevas personas, al igual que el viernes, el jueves se registraron cinco pacientes nuevos y el miércoles dos después de no registrar cambios en las 48 anteriores. El número de ingresados en UCI se mantiene en los 777 del sábado, jornada en la que se sumó un paciente, después de que el viernes no se registrara ningún nuevo ingreso y el jueves y el miércoles se sumara uno cada día tras no registrar cambios durante las cuatro jornadas precedentes.

El dato que más crece de la jornada vuelve a ser la cifra acumulada de curados, que alcanza los 14.611 con un incremento diario de cinco, notablemente inferior a los 133 del sábado, los 68 del viernes, los 83 del jueves, los 110 del miércoles y los 187 del martes.

Según la Consejería de Salud, los hospitales andaluces registran este domingo 47 pacientes ingresados, seis menos en las últimas 24 horas, de los que 14 se encuentran en una UCI, tres menos que el sábado.