Solo el 13% de los diagnosticados de cáncer conocen las ayudas de la AECC

El presidente de la junta sevillana de la AECC (Asociación Española Contra el Cáncer), Jesús Maza, aseguró ayer que solo el 13% de las personas diagnosticadas de cáncer conocen las ayudas a las que pueden acceder a través de esta institución que él mismo representaba esta semana en la presentación de la V edición de la Carrera Rosa de la Mujer en Los Palacios y Villafranca, que tendrá lugar el próximo domingo 20 de marzo, un evento festivo y deportivo que se vio cancelado el año pasado por la pandemia y que vuelve esta vez con un saldo muy positivo: más de 100.000 euros recaudados y la posibilidad de que participe cualquier ciudadano que desee colaborar con la causa, aunque no participe como tal en la carrera que últimamente reunía en torno a 5.000 mujeres de todas las edades. “Cada uno de los euros recogidos con la Carrera Rosa va destinado a esos objetivos, no hay otra opción”, recalcó Maza en el acto que tuvo lugar este miércoles en el salón de actos del Ayuntamiento palaciego y en el que se le entregó el dorsal 0 a la presidenta de la asociación local, Almudena Rivera.

“La gente de este pueblo tenéis realmente un corazón enorme”, dijo Maza, al tiempo que subrayaba el “esfuerzo denodado” de la organización de la carrera por “pintar de rosa Los Palacios y Villafranca, por hacer una carrera que, además de una competición deportiva, es una competición solidaria, un gran espaldarazo, por la buena cantidad de dinero que recauda para dedicarlo a los tres fines que tiene la AECC: apoyar la investigación contra el cáncer, la prevención y concienciación de la ciudadanía en la práctica de hábitos de vida saludables y sobre todo, para el acompañamiento de enfermos y familiares, porque no todos somos iguales ante el cáncer”, aseguró, “depende de dónde se haya nacido o de las posibilidades económicas, y por eso iniciativas como la Carrera Rosa son tremendamente necesarias para poder luchar contra esta enfermedad”.

La organización de la carrera quiere crear un espacio lo más seguro posible para todos, para lo que se ha puesto en marcha un protocolo de seguridad que permitirá que todos los participantes estén en un entorno controlado y protegido. Con medidas como el uso obligatorio de la mascarilla para las mujeres que realicen la carrera andando o la necesidad de presentar el certificado covid a la recogida de las mochilas del corredor.

La Unión: un lema clave

El alcalde agradeció la entrega y la labor esforzada y altruista tanto de Jesús Maza desde la AECC como de Guadalupe Moreno como presidenta de la asociación Carrera Rosa, así como de sus respectivos colaboradores y voluntarios, y recordó que “más de 100.000 euros se han destinado ya a la investigación contra el cáncer, procedentes de la implicación de nuestro pueblo con la carrera, granito a granito, de manera desinteresada”. “Nuestro objetivo es seguir impulsando esa carrera fruto del lema de nuestro pueblo, la Unión, y del esfuerzo de un pueblo unido, de la colaboración de muchas personas. La carrera es un solo día, pero previamente se dan meses de intenso trabajo al que se le pone todo el cariño del mundo”. El alcalde reiteró asimismo que las circunstancias sanitarias de este año hacen más difícil si cabe toda la logística de la organización y ha obligado a que las inscripciones se hicieran telemáticamente.

El primer edil se mostró orgulloso de que una carrera como esta se haya convertido en uno de los grandes referentes solidarios de la provincia de Sevilla en la colaboración con la AECC, “fue la última actividad multitudinaria que se hizo en Los Palacios y Villafranca antes de la pandemia, días después de aquella carrera se decretó el estado de alarma”. El regidor palaciego se refirió asimismo a la actuación en directo de la cantante Dina Arriaza. “Ojalá las ganas, la fuerza con la que Dina ha cantado, el entusiasmo con el que estamos deseando volver, convierta a la carrera en la primera actividad en la que podamos regresar a la normalidad, si continúan mejorando las condiciones sanitarias”.

El regidor municipal deseó mucho ánimo a la Dorsal 0 de esta edición, Almudena Rivero, de la que destacó su positivismo, fortaleza y entereza con la que ha encarado el duro momento que le ha tocado vivir al enfrentarse con el cáncer, junto con las demás dorsales 0 de la carrera, “habéis dado ejemplo mágnífico de vida, de actitud positiva y el mensaje que se necesita al otro lado, cuando a una persona le diagnostican la enfermedad”.

Sistema de inscripciones

En cuanto al sistema de inscripciones, “aunque es online, y no es el sistema que más no gusta, no podía ser de otro modo por la situación sanitaria. Es nuestra responsabilidad velar por la salud de todos los participantes”, dijo la presidenta de la asociación, Guadalupe Moreno. No obstante, se habilitará la semana del 28 febrero al 4 de marzo, tanto en horario de la mañana como por la tarde, en la zona del Teatro Municipal Pedro Pérez Fernández, un espacio al aire libre para que las personas puedan inscribirse físicamente. El donativo de la carrera, de 5 euros, irá destinado íntegramente a la AECC y la carrera será financiada a través de los colaboradores y patrocinadores principales a los que agradeció el esfuerzo económico.