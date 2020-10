Spiriman crea polémica: «El que se quiere curar de cáncer se cura y el que no, se muere»

Jesús Candel, el médico granadino conocido como «Spiriman», ha generado una gran polémica este domingo en redes sociales tras dar su opinión sobre la cura del cáncer, una enfermedad que genera millones de defunciones al año en todo el mundo.

El médico ha dicho en un mensaje de Twitter que «el que se quiere curar de cáncer se cura y el que no, se muere. La actitud es la aliada de la evidencia científica de tratamientos muy duros. Repito: el que quiere consigue lo que quiere. Es mi forma de pensar. El que no quiere, no lo consigue».