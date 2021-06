Susana Díaz lanza otro ataque contra Pedro Sánchez y Montero le responde

La candidata a las Primarias del PSOE-A a la Presidencia de la Junta, Susana Díaz, defendió este martes, en un acto con 300 asistentes en Granada capital, que no se deben poner «raseros para unas compañeras que no se ponen para otros compañeros en nuestro partido». Díaz ha recordado que «a los que han perdido elecciones se les ha permitido seguir» y se ha preguntado por qué a ella no si ganó las elecciones, «¿porque soy mujer?». «Nunca desde que llegué a San Telmo he perdido unas elecciones, y el PSOE-A ha ganado en Andalucía todas la citas con las urnas convocadas», ha apostillado.

Díaz ha asegurado que en Andalucía «hay dos caminos: o la derecha abrazada a los fascistas o el PSOE abriendo sus puertas a todo el que se sienta de izquierdas», y ha lamentado que «por rascar votos entre nosotros no podemos blanquear la foto de Colón, que comenzó siendo la foto de San Telmo y que es la foto de la vergüenza con la ultraderecha a la que Europa le pone cordón sanitario».

«Sé que vamos a gobernar en Andalucía muy pronto, en cuanto se convoquen elecciones. Os pido que me acompañéis con lealtad. Quiero gente comprometida que venga a servir al PSOE y no a servirse del PSOE. Somos 46.000 hombres y mujeres defendiendo los valores del PSOE, después de 37 años de gobierno y de dos años en la oposición: tenemos un patrimonio incalculable», ha añadido la socialista.