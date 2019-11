Susana Díaz: «Sánchez es la única alternativa de gobierno en España»

La secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, ha asegurado este sábado que la única alternativa de gobierno en España es la que ha propuesto Pedro Sánchez, frente a la del líder del Partido Popular, Pablo Casado, del que ha dicho que la noche de las elecciones entró "en estado de pánico".

En declaraciones a los periodistas en Sevilla tras votar en la consulta a la militancia socialista sobre el acuerdo alcanzado entre el PSOE y Unidas Podemos para formar un Gobierno de coalición, Díaz ha afirmado que este pacto "es la única alternativa de gobierno que tiene este país, un gobierno progresista de izquierdas, que abra una puerta de esperanza a la gente", después de que el 10 de noviembre "algunos dijeron con claridad que preferían el bloqueo y dar la espalda al ciudadano".

Ha sostenido que, tras las elecciones, "Casado entró en estado de pánico con Abascal, por eso plantea que no se va a abstener; lo que queda de Ciudadanos ha decidido no volver a la moderación y la única alternativa posible para que no dependa de la ultraderecha es el gobierno de Pedro Sánchez".

Ha vaticinado que un gobierno progresista en España "va a ser una buena noticia para Europa" ante "la situación de ralentización de la economía".

Sobre la negociación de Sánchez con los partidos independentistas catalanes para que le apoyen la investidura, ha explicado que su posición "es clara y no ha cambiado jamás: queremos que todo el diálogo que se produzca sea en el marco de la Constitución, del Estado de derecho".