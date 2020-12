«Tras el Brexit, necesitamos que se ponga la lupa en La Línea»

Yo tengo ahora mismo más información gracias al Gobierno de Gibraltar que por parte del Gobierno de España. Lo cual considero como una falta de tacto, pero si he dejar claro mi respeto y mi lealtad institucional al Gobierno de España. Y he de destacar la sensibilidad mostrada por la Ministra de Exteriores, Dña. Arancha González Laya. Pero, a fin de cuentas, entiendo que son unas negociaciones muy complicadas y cuanto menor sea el número de interlocutores menos riesgo de filtraciones habrá. Al igual que también entiendo que cada parte estará tensando la cuerda para arrimar el ascua a su sardina.

Muy sencillo; ahora mismo con el acuerdo que hay los trabajadores van a poder seguir entrando, pero claro si estos trabajadores, desempeñan sus labores en una cafetería, en una tienda de ropa, un restaurante, etc. ¿Qué pasa si los que deben acabar consumiendo en esos establecimientos no pueden entrar en Gibraltar? Resumiendo, se garantiza el libre tránsito de trabajadores, pero no del posible turista que vaya a consumir, por lo tanto, la supervivencia de los negocios estaría corriendo peligro.

Se ha planteado la posibilidad de asimilar al tratado Schengen, de forma que cualquier persona que tenga una nacionalidad de la Unión Europea pueda entrar y salir de Gibraltar en las mismas condiciones que un gibraltareño. A raíz de esto, se genera el problema de quien va a ser el encargado de controlar el acceso a este territorio, siempre y cuando no se haga por vía terrestre, me explico; existe un desacuerdo entre las autoridades británicas y españolas para a la hora de que alguien entre por el puerto marítimo o por el aeropuerto de Gibraltar, se encargue de supervisar el tránsito a territorio español.

Hablando sobre la ministra, ¿Cree que parte de la culpa de esta situación la ha tenido que hayan sido cuatro los Ministros de Exteriores que han pasado por el ministerio en estos años de negociaciones?

La inestabilidad política que hemos tenido en estos cuatro años no ha ayudado. Hay que recordar que cuando empezó todo esto, allá por mediados de 2016, había un Gobierno del Partido Popular, con el ministro Margallo, con una línea de actuación determinada, luego llegó al ministerio el Señor Dastis, al cual le vi una sensibilidad y una preocupación destacable, pero creo que no le dio tiempo a marcar una política. Luego, tras la moción de censura y ya con un Gobierno del PSOE, llegó como Ministro de Exteriores Josep Borrel, pero el no poder ejercer una acción de gobierno obligó al presidente a convocar nuevas elecciones, y tras estos comicios llegó la ministra González Laya, quien pienso que ‘ha entrado con el partido a punto de terminar’. Espero que en estos últimos minutos que quedan le dé tiempo a que salga todo bien.

¿Qué opina de las declaraciones de la Ministra Laya de que a pocos días del Brexit definitivo, todavía “sigamos conversando” sobre Gibraltar?

La sensación que tengo, y ojalá no me equivoque, es que la ministra está jugando sus cartas. Si yo fuera ministro de Exteriores, que ni lo soy ni lo quiero ser, posiblemente estaría agotando la negociación hasta el mismo día 31 de diciembre. Siendo probable que en la víspera de la cena de Nochevieja nos encontremos una rueda de prensa de la ministra hablando de que se ha llegado a un acuerdo en X términos, o que incluso se ha acordado darse tres meses más para seguir negociando. Como le he dicho, lo poco que sé es a través de los medios de comunicación, y a pesar de tener contactos en el ministerio de exteriores, no he querido llamar porque intuyo que estarán en un momento de máxima tensión y cualquier interlocución de alguien que esté fuera de ese contexto podría interpretarse como una presión o un intento de inmiscuirse en algo que nos excede.

¿Cuál sería la solución ideal de esta situación?

Aquí voy a hacer referencia a la literatura, concretamente a El gatopardo , cuyo leitmotiv es ‘cambiar todo para que nada cambie’, me explico; yo quiero que cambien muchas cosas, pero lo verdaderamente cierto es que, con las circunstancias que tenemos, Gibraltar es la principal “fábrica” que tenemos en La Línea, y por eso llevamos trabajando durante estos cinco años por tener una economía complementaria a la del peñón y no una dependiente, como la que tenemos ahora. Y por ello estamos esforzándonos en cambiar la ciudad y adaptarla a los nuevos tiempos que corren y a los que están por venir. Pero, en resumidas cuentas, me gustaría que se mantuviera el statu quo de los trabajadores y que se garantizase el libre paso fronterizo. Si se mantuviese este último, en varios meses los inversores verían a La Línea con otros ojos.

Por el contrario, ¿Cuál sería la peor de las resoluciones?

Si nos vamos a un escenario catastrofista total, que no se va a dar, sería el cierre de la frontera. Esta opción considero que no se va a dar por ser España una Democracia consolidada, y aparte por las buenas relaciones comerciales entre Reino Unido y España, al igual que la pertenencia a la misma alianza defensiva como es la OTAN. Ahora bien, imaginemos un escenario muy malo, pero posible; y es, como hemos comentado antes, que a los trabajadores se les deje pasar y a los visitantes se les pongan muchas restricciones que frenen la fluidez del paso fronterizo, provocando infinitas colas tanto para entrar como para salir de Gibraltar.