Un casco que Carlos Sainz Jr, entre los objetos de una subasta solidaria

El director de Operaciones (COO) de todocoleccion, Daniel Valdés, ha presentado la 'I Subasta solidaria contra el cáncer de todocoleccion' en beneficio de la Fundación Juegaterapia para su proyecto en el Hospital Materno Infantil de Málaga: 'El Mar y el Valle encantado', que se celebra del 2 al 15 de mayo.

Al acto han asistido el subdirector médico del Hospital Materno Infantil, David Godoy; la responsable de la Subdirección de Relaciones con la Ciudadanía: Marina Fernández; el subdirector de Servicios Generales, Manuel García Llamas; y la subdirectora de Enfermería del Hospital Materno Infantil, Ana Pérez.

Valdés ha mostrado los objetos donados por famosos como Santiago Segura, Carlos Sainz, Fofito, Mónica Aragón, Javier Castillo o Pablo Pujol, entre otros. Se trata de artículos solidarios "unidos al coleccionismo, a la cultura y a la historia, así que animo a todos los usuarios a pujar", ha indicado Valdés y ha resaltado que "es para una causa solidaria, para los niños, para sacarles una sonrisa y que lleven la enfermedad lo mejor posible".

Por su parte, el subdirector Médico del hospital Materno Infantil ha resaltado que "se trata de un proyecto ambicioso, muy bonito y una apuesta importante la de todocoleccion que ha podido organizar esta acción solidaria".

"Gracias a ellos y a los artistas, este proyecto que lleva meses trabajándose por el equipo directivo del hospital, todo en pro de los pacientes hospitalizados oncológicos", podrá ser "un espacio de respiro para los niños y para los padres".

En cuanto a los lotes más pujados, Valdés ha informado de que la guitarra del grupo musical malagueño 'Danza Invisible' va encabezando la lista con un total de 85 pujas, lo que supone un importe de 312 euros; la camiseta de David Bustamante, 38 pujas (91 euros) y el casco de Carlos Sainz Jr, 40 pujas (172 euros).

EL CIRCO

Fofito, el mítico "payaso de la tele" ha decidido donar parte de su legado y desprenderse de uno de sus objetos más queridos: el sombrero que lo ha acompañado durante más de medio siglo en el mundo del circo, el teatro, el cine y la televisión.

Este objeto exclusivo acumula ya un total de 33 pujas y "es que está lleno de historia, cultura, recuerdos y sonrisas de miles niños de todas las épocas", ha destacado Valdés. Un gesto solidario que realiza junto a su hija Mónica Aragón, que se suma también a esta noble causa, que arrancó el pasado lunes, día 2, y permanecerá activa hasta el próximo 15 de mayo en el portal de compraventa y subastas.

Fofito y Mónica Aragón se incorporan a esta iniciativa junto a los humoristas Carlos Latre y Sara Escudero; los deportistas Luka Modric, Sandra Sánchez, Carlos Sainz y Carlos Sainz Jr; el trío 'Las Tres Calaveras Huecas' (y colaboradores de 'El Hormiguero') Jorge Marrón, Juan Ibáñez y Damián y los presentadores Luis Larrodera y Mónica Martínez Pascual.

Estas nuevas incorporaciones completan la lista de participantes ya confirmados en meses anteriores. En total: 33 personalidades célebres relacionadas con el mundo del cine como: Santiago Segura, Javier Losán, Luisa Martín, Víctor Palmero Guerola, Luis Mottola, Pablo Pujol, Ciro Miró; la música: Alejandro Sanz, David Bustamante, Miguel 'El Sevilla' y Danza Invisible; la cultura: Javier Castillo, David B. Gil, Juan Gómez-Jurado, Bárbara Montes y Ángel Idígoras.

También el deporte: Carlos Sainz, Carlos Sainz Jr, Sandra Sánchez, Luka Modric; la televisión: Jorge Marrón, Juan Ibáñez y Damián, Luis Larrodera, Mónica Martínez Pascual; y, por supuesto, el humor: Fofito, Mónica Aragón, Carlos Latre, Sara Escudero, Salva Reina, Miguel Ángel Martín, Tomás García y Ángel Rielo.

Fofito no ha dudado en donar "uno de los pocos sombreros" que conserva. "Ha viajado conmigo por todo el mundo, está viejito ya y ha sufrido, pero lo sigo cuidando y es para vosotros. Para salvar vidas".

Por su parte, la actriz Mónica Aragón colabora con un marco en el que se puede leer la frase pronunciada por su abuelo Fofó: "Las cosas importantes de tu vida nunca serán cosas", en su viaje a Cuba en 1947. "Me ha hecho mucha ilusión tenerlo, por ser algo que había dicho mi abuelo, pero como ya me lo he aprendido muy bien, ahora quiero que la tenga alguien a quien le haga mucha ilusión. Esperamos que en la causa podamos recaudar mucho dinero para todos esos niños", ha añadido.