Un cuponero reparte 745.000 euros en Andalucía el día de su cumpleaños

El sorteo de la ONCE de este pasado martes día 31 de mayo ha llevado la fortuna al centro de Andalucía, a Antequera, donde Jesús Castillo ha dado, en el día de su cumpleaños, el mayor premio que ofrece la entidad de lunes a jueves, medio millón de euros, además de siete premios agraciados con 35.000 euros cada uno. El número premiado ha correspondido al 76412, Serie 040.

En total, Castillo ha repartido 745.000 euros entre ocho vecinos de Antequera el día en el que cumplía 47 años. Por esa razón compró seis cupones, aunque no fueron los premiados.

"Ha sido un gran regalo de cumpleaños, aunque no me haya tocado a mí. Siento muchísima alegría porque dar un premio a gente humilde en estos tiempos tan difíciles para mí es un orgullo", ha subrayado Castillo, que justo en mayo ha cumplido su primer año como vendedor de la ONCE y que recorre todas las mañanas "desde el principio hasta el final" el polígono antequerano.

"Esto es una zona grandísima y complicadilla porque me tengo que mover mucho, pero dar un premio así y que le pueda dar ilusión a todas las personas que hay aquí, eso va a dar pie a que la localidad se anime y tenga una nueva ilusión", ha incidido este miércoles.

El sorteo de este martes estaba dedicado al ahorro energético, bajo el lema 'Energía. Comunidades energéticas y autoconsumo para ahorra en la factura'. Desde el pasado lunes y hasta este jueves la ONCE dedica 20 millones de cupones a la Semana del Medio Ambiente para concienciar a todos los ciudadanos sobre el respeto y el cuidado al medio ambiente. Este sorteo ha llevado el resto de su fortuna a Canarias, Extremadura, Galicia y la Comunidad Valenciana.

El cupón diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.