Un grupo de jóvenes funda en Moriles la Cofradía de Nuestro Padre Jesús en su Coronación de Espinas

Cuántas promesas olvidadas se lanzan al aire entre copas de vino, cuántas propuestas vacías, deseos inalcanzados, querencias idealistas que suscitan mucha ilusión, pero que, con el paso del tiempo, y conforme el efecto de dichas copas de vino se desvanece, se fulminan y se van directas al mar, a ese inmenso espacio intangible donde se hospedan todos los impulsos y apretones de manos provocados por el entusiasmo exagerado inicial, propio de las primeras veces, donde solo se ve lo bueno de las cosas.

En Moriles (Córdoba), un pequeño pueblo de algo menos de 4.000 habitantes, al menos una vez, esto no ha sucedido. Y es que allá por 2018, un grupo de jóvenes optimistas (una media de 20 años) se reunían, a través de su Cuaresma, con el fin de conformar una Cofradía para la peculiar y honrosa Semana Santa que ostenta su pueblo. Una Cofradía de paso que saldría el Lunes Santo y representaría el momento en el que a Cristo se le colocó la corona de espinas durante su cruel y violenta condena: la Cofradía de Nuestro Padre Jesús en su Coronación de Espinas.

Estos jóvenes no sabían que, a partir de ese momento, se enlazaban con esta iniciativa, y quedaban enamorados, como un padre de una hija, de algo que veían como suyo.

Moriles es un pueblo que, a pesar de sus pequeñas dimensiones, posee una gran cultura y conciencia cofrade, algo que se demuestra con la cantidad de Hermandades que hay en relación con la poca cantidad de habitantes. Lo más probable de una persona de Moriles es que esté ligada directamente a la Semana Santa. Y si no lo está, seguro que un familiar cercano sí. Es decir, aunque haya poca gente no unida directamente con esta fiesta, sigue habiendo querencia, apego y familiaridad hacia ella por todos.

El proceso continuó mediante la llamada a los hermanos, el boca a boca para sumar más involucrados, un sobrenatural esfuerzo físico y económico con el que se pudo comprar un paso para el Cristo y contratar a una persona encargada de dar a luz al redentor, Salvador Guzmán, de la localidad vecina de Cabra. Poco a poco, la utopía se iba opacando, la ilusión se iba haciendo tangible, la promesa dejaba de serlo para convertirse en realidad.

Así, el sábado, 18 de febrero, a cuatro días de la cuaresma, y ante la mirada de Dios Padre y del Señor Obispo de Córdoba, Don Demetrio Fernández González, Moriles se vestirá de gala para presentar y bendecir a Nuestro Padre Jesús en su coronación de Espinas, que quedará grabado a fuego en la memoria colectiva como su nuevo Cristo y rey del Lunes Santo. Apúntenlo en su agenda: sábado 18, a las 7 horas de la tarde. Están todos invitados a este histórico acto, que será, también, un alegato por la juventud cofrade. “Miren lo que podemos conseguir”, han gritado al cielo.

Veinte años han pasado desde que se fundó en Moriles la última Hermandad de paso, imaginen la exclusividad de tal evento. Una Hermandad creada a la antigua usanza, con trabajo y con dinero de su bolsillo. Nada les ha venido regalado a estos chavales. No es una herencia ni un regalo, es fruto de la valentía. Una hazaña propia de años pretéritos.

Por eso, tengo la certeza de que no todas las promesas son olvidadas, no todas las propuestas están vacías, no todos los deseos son inalcanzados, ni las querencias, idealistas. En ese mar gigante donde habitan los pensamientos que no han llegado a nada, no estará esta idea, que nació, como muchas en este pueblo, alrededor del maravilloso caldo dorado de uva que esa tierra produce.