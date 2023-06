Una libro para prevenir delitos en la escuela

La Federación Andaluza de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado de la Enseñanza Privada (FAPYMA) ha editado el libro Familias y Escuela: piezas claves en la prevención de delitos relacionados con menores, las nuevas tecnologías y la mejora de la convivencia escolar. El papel de las Ampas.



El propósito es informar y formar jurídicamente a las asociaciones de padres y madres sobre la responsabilidad penal y civil de los/las menores de edad por la comisión de determinados tipos delictivos cometidos en el ámbito escolar, tales como el acoso escolar, bullying, ciberbullying o la violencia de género, entre otros.



De este manera, esta federación pone a disposición de la comunidad educativa una herramienta para prevenir y actuar ante la sospecha de que los menores puedan ser víctimas o autores de estos tipos delictivos; la necesidad de colaboración con el profesorado en la educación de sus hijos e hijas y en la consecución de mejoras en el clima de convivencia en el centro escolar. Además, se resalta el papel de la mediación en la resolución de conflictos y su contribución a la paz escolar.



Es preciso recordar que hasta 1.000 millones de niños y niñas sufren algún tipo de violencia física, sexual o psicológica. Hasta un 50% de los niños y niñas de 2 a 17 años han sufrido alguna forma de violencia (maltrato físico o emocional, o abuso sexual). Un fenómeno en aumento y que repercute en la educación, la salud y el bienestar de las víctimas a lo largo de toda su vida. De la misma manera, la exposición a la violencia puede ocasionar un bajo rendimiento académico debido a problemas cognitivos, emocionales y sociales.



Por todo ello, está ampliamente demostrado que la educación es el mejor arma y herramienta para prevenir la delincuencia juvenil y la comisión de determinados tipos delictivos por los menores. Incidiendo desde las primeras etapas vitales, que son trascendentales para el futuro desarrollo de la persona.



Ahí es donde el papel de los padres y madres es fundamental, pues son los primeros responsables de la educación de sus hijos e hijas. En este compromiso la escuela también debe ser una potente aliada imprescindible de las familias para la prevención de la comisión de delitos a edades tempranas.



Y cómo no, las AMPAS que juegan en este sentido un papel fundamental, al ostentar la representación de los padres y madres en el Consejo Escolar del centro educativo. Un agente clave cuya participación e implicación es tenida especialmente en cuenta a la hora de elaborar el Plan de Convivencia del Centro Educativo y de realizar talleres formativos, jornadas, etc.., para otros padres y madres.



Palabra de abogados



El Correo de Andalucía ha hablado con sus autores, Concepción Benítez Garrido y José María Mora García, ambos abogados en ejercicio, y a los que FAPYMA ha agradecido su predisposición para la elaboración de dicha guía. De hecho, los letrados afirman que, cuando FAPYMA les encargó el libro, “pues había una necesidad de formar e informar a los padres sobre qué determinadas conductas que pudieran cometer sus hijos e hijas fueran delictivas”, porque se había detectado que, efectivamente, había un gran desconocimiento sobre ello.



“Estamos hablando de delitos cometidos por menores como acoso escolar, bullying, ciberbullying, violencia de género entre adolescentes, agresiones al profesionado y otros tipos de delitos relacionados con las nuevas tecnologías, como el sexting y el child grooming”, añaden los autores, ya que se había detectado, además, un gran incremento en la comisión de estos tipos de delitos por menores. Con este libro lo que pretenden tanto Benítez como Mora es dar una serie de nociones básicas, jurídicas, accesibles y comprensibles para todas las familias “sobre la responsabilidad civil y penal de los menores, la regulación de estos delitos en el código penal, el bien jurídico que se protege en el código penal en estos tipos delictivos y los elementos básicos del mismo, es decir, quién los comete, qué conductas debe cometer, cómo, dónde y a quién deben ir dirigidos fundamentalmente”.



Asimismo, inciden en que es muy importante “ayudar a evitar, a reducir y a prevenir este tipo de delincuencias, las claves para prevenirlas, detectarlas frecuentemente y cómo actuar ante la sospecha de que nuestros hijos e hijas pudieran ser víctimas o autores o cómplices de algunas de estas conductas. Siempre en colaboración, por supuesto, con el profesorado y con el centro escolar, en virtud del principio de corresponsabilidad familia y escuela”.



Además, y estrechamente relacionado con lo anterior, se abordan en el libro otros temas como la mediación en el ámbito escolar, la resolución pacífica de conflictos y el plan de convivencia escolar, herramientas –todas ellas– imprescindibles para conseguir una mejora de la convivencia escolar y, por ende, de la calidad educativa, ya que uno de los objetivos fundamentales y los fines de FAPYMA es contribuir a la mejora del sistema educativo andaluz.



También han querido destacar que muchos estudios han demostrado que “la educación es el mejor arma para luchar contra la delincuencia juvenil y que el papel, por supuesto, de los padres como primeros responsables de la educación de sus hijos es fundamental. Y siempre debiendo buscar la colaboración de la escuela como aliada imprescindible”, indican los abogados, que citan a José Antonio Marina: “La escuela no puede educarse sin los padres y los padres no pueden educarse sin la escuela”.



Por último, destacan el papel de las AMPA, ya que representan a las familias en el centro, en el consejo escolar del centro educativo y tienen un papel muy importante tanto en el plan de convivencia del centro escolar como en la organización de talleres. “El fin último del libro, por lo tanto, es conseguir ser una herramienta útil y eficaz para la prevención de la delincuencia juvenil en las aulas y la mejora de la convivencia escolar y, por ende, de la calidad educativa”, concluyen.



Sobre FAPYMA



FAPYMA es la Federación Andaluza de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado de la Enseñanza Privada. Opera desde su constitución en el año 2016 para contribuir a la mejora del sistema educativo y representar ante la Administración a las asociaciones de padres y madres del alumnado de los centros docentes privados y privados sostenidos con fondos públicos asociados.



Forma parte de la Confederación de Padres y Madres de Alumnos COFAPA, organización nacional de AMPAS, reconocida como interlocutor a nivel nacional en todos los ámbitos de negociación de la administración educativa.