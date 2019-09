«Yo personalmente propuse mi cambio a la portavocía de Justicia al descafeinarse la de Igualdad»

Francisco Serrano adquirió hace unos años gran notoriedad por una decisión judicial que le costó ser apartado de la carrera de juez. Posteriormente el Constitucional anuló la sentencia que lo condenaba por prevaricación y volvió a ejercer. Desde que se metió en política está en el ojo del huracán mediático, todo lo que hace y dice despierta interés. Tras una baja laboral, se acaba de incorporar a su trabajo de diputado autonómico en el Parlamento de Andalucía con una nueva tarea que le va como anillo al dedo: portavoz de VOX en materia de Justicia.

P- Nació en Madrid en 1965, pero su vida personal y profesional la ha hecho en Sevilla donde lleva viviendo desde los 11 años, salvo los siete años que estuvo destinado como juez en Valverde del Camino (Huelva). Estudió Derecho en la Universidad de Sevilla, aprobando las oposiciones a la carrera judicial y fiscal. También ha ejercido como abogado, ha sido profesor universitario, ha escrito diversos libros como Un divorcio sin traumas (2009) o La dictadura de género (2012) y ahora es presidente del grupo parlamentario VOX en Andalucía. Por lo que se ve, no ha perdido usted el tiempo, ¿qué es lo que más le enorgullece de lo realizado hasta la fecha?

R- Me enorgullezco de toda mi trayectoria profesional. Mi vocación siempre ha sido la de formar parte de un poder judicial objetivo, imparcial e independiente, lo cual desde hace bastantes años en España se ha convertido, lamentablemente, en utopía, pues la Justicia se ha politizado y se ha contaminado por perspectivas ideológicas que se han ido imponiendo al propio principio de legalidad, que, a su vez, también se ha visto afectado y mediatizado por dichas perspectivas. Por ello, me enorgullezco de estar actualmente en un cargo político en el que, en la medida de las posibilidades, procuraré por mejorar la deteriorada imagen de la Justicia, formando parte del partido político VOX. En lo personal me enorgullezco de haber formado con mi esposa una familia y de ser padre de dos hijas