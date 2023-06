Bunny, las «smashed burgers» aterrizan en Sevilla

Llevan un rato en Sevilla y parece que nacieron aquí. El proceso de mimetización de este nuevo concepto de hamburguesería, eminentemente delivery, con una de las plazas más clásicas de la ciudad ha sido tan sorprendente como veloz y no me extraña. La simpatía y profesionalidad de un equipo que parece que lleva años trabajando juntos, con Fernando Osnaya a la cabeza, te hace sospechar, desde que entras por la puerta, que no estamos ante la típica tienda de comida rápida con el único objetivo de ganar dinero fácil. La ilusión con la que transmiten la forma de elaborar cada burger te enamora, y eso es genial.