Cocomá Noodle Bar, la historia de un blog de cocina

No recuerdo la hora, pero sí recuerdo que era domingo. Dábamos un paseo por el Aljarafe sin rumbo fijo, con el coche, buscando un sitio a la sombrita donde aparcar y poder comer algo. El bar o restaurante nos daba un poco igual. Encontramos un hueco bajo un árbol y empezamos a caminar por el bulevar viendo algo que nos atrajera lo suficiente como para entrar. Entonces, veo un rótulo que pone COCOMÁ. Creía recordar que este nombre correspondía a una empresa de mermeladas conocida por su rara, pero exquisita carta de sabores: mermeladas picantes, dulces, agridulces, saladas, ácidas, amargas... Desde fuera, parece un asiático, pero con mesas en la calle. Nos decidimos a pasar porque, a los de las mermeladas, les recordaba en la Alameda de Hércules vendiendo sus conservas vegetales ecológicas y artesanales, y hablando de sostenibilidad y de kilómetro cero, cuando eso aún no estaba de moda. El caso es que, en mi cabeza, se me amontonaron sensaciones. ¿Cocina asiática con la cultura de producción de la empresa de mermeladas? ¿Serán los mismos? Puede ser interesante.