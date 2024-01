El mejor Roscón de Reyes de Sevilla

Pero es Ben Quzman , poeta andalusí , quien en su Cancionero , a finales del siglo XI y principios del XII, deja testimonio escrito de una tradición similar con una torta en el Año Nuevo , que contenía una moneda. Esta tradición se ha conservado durante siglos con diversos nombres en Andalucía , Valencia , Navarra, Cataluña ... En cualquier caso, la popularidad del roscón de Reyes en el conjunto de España es relativamente reciente y, en Sevilla, ha adquirido un peso específico organizándose concursos para ver cuál es la mejor elaboración. Una masa esponjosa y, en caso de relleno, que aporte más que aparte, donde la nata sea nata y el chocolate sea chocolate, no “pseudocremas” . Por este motivo, no podía dejar pasar la ocasión sin contarles, para mí, cuáles son los mejores, esperando sus interesantes aportaciones para visitar las confiterías de turno y disfrutar de estas mullidas recomendaciones.

El origen del roscón no parece estar claro. Hay quien lo relaciona con las saturnales romanas . Estas eran fiestas dedicadas a Saturno cuando los ciudadanos del imperio romano celebraban la llegada del solsticio de invierno . Para estos festejos, elaboraban unas tortas redondas con higos , dátiles y miel . Ya en el siglo III, en el interior del dulce, se introducía un haba y, el afortunado al que le tocaba, era nombrado rey de reyes durante un día. Al revés que en la actualidad donde el haba marca la mala suerte. Sin embargo, hay quien ve su origen en una representación complementaria y comestible de la corona de Adviento , aun cuando la tradición de la corona de Adviento es muy posterior en España, lo que hace muy dudosa esa relación. De una forma u otra, hay teorías para todos los gustos.

El Roscón de Reyes es un bollo elaborado con una masa dulce con forma de óvalo que suele estar aromatizada con agua de azahar , que le proporciona un aroma característico. En muchas ocasiones, se adorna con frutas confitada s o escarchadas simulando, con su colorido, las piedras preciosas que decorarían una corona real . Los más puristas no entienden que estos roscos se rellenen de nada. Sin embargo, podemos encontrarlos rellenos de nata montada, trufa, chocolate, cabello de ángel, crema, moca... y prácticamente de todo lo dulce que se le pueda ocurrir. Además, en su interior, la tradición indica que debe llevar oculto entre la masa o el relleno, una sorpresa en forma de figurita de plástico o cerámica que, al cortarlo, irán en el trozo del más afortunado de la reunión. En muchas ocasiones también se incluye un haba seca, que será la que marque el trozo de quien debe pagar ese roscón. El Roscón de Reyes es un dulce navideño característico de la cultura española y más concretamente de la andalusí , pero por influencia posterior este bollo navideño se sirve igualmente en otros países hispanohablantes, así como en Francia , Bélgica , Portugal ...