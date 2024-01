Fátima Gismero: En un lugar de la Mancha...

Hoy toca salir de la zona de confort que les proporciona jugar en casa, aunque yo siga jugando en casa. Así es como me siento aquí. El titular, como todos ustedes saben, traído de la popular novela que escribiera el insigne Miguel de Cervantes allá por 1605, casi que no me vale, pero me gusta el trasfondo que tiene. Hoy nos vamos hasta Pioz, un pueblecito de algo más de cinco mil habitantes, a quince minutos escasos de su capital, Guadalajara, que tiene mucho más de “Castilla” que de “Mancha”. Aquí, la vida pasa a otro ritmo. A pesar de no estar lejos de Madrid, el bullicio de la gran urbe no llega. Adentrarse en sus calles es toda una aventura que nos transporta a otra época. El concepto “pueblo” toma su mayor expresión con el olor a chimenea que se siente nada más pisar sus empedradas calles. A este rincón de España hay que venir. Por casualidad, no se llega.