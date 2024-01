La Quinta Brasería, un rincón romántico en el centro de Sevilla

Ya, de algo más mayor, visitar Quitapesares, el bar que regentaba Pepe Peregil, era lugar de peregrinación obligatoria para los vecinos del centro . Llevar a los amigos que nos venían desde fuera para tomar un vino y que el mítico cantaor se arrancara a cantar era parte de las, en la época, escasas atracciones turísticas que Sevilla tenía en aquel lado de Santa Catalina. Y Pepe nunca defraudaba. Llegar hasta aquí era para valientes. Una lúgubre calle Puente y Pellón , desembocaba en una no menos lúgubre Plaza de la Encarnación rodeada por una ancestral valla de obra. Llegar por la Alfalfa no era menos complicado. Sin embargo, el esfuerzo tenía su recompensa, créanme.

Por su nombre, pueden deducir que la brasa es la protagonista con espectaculares cortes de carnes y pescados, pero no la única. Arroces, pastas, guisos forman parte de una más que interesante carta. Ensaladilla de gamba roja; Patatas Bravas ; croquetas de pollo al ajillo, de atún rojo o de berenjena ahumada y queso; o el Huevo Estrellado con puntillitas fritas son algunos de sus exquisitos entrantes. En los platos principales podrá encontrar un amplio surtido que va desde el clásico Steak Tartar de vaca, como no podía ser de otra forma, cortado a cuchillo, hasta ensaladas frescas, calabacines o espárragos a la brasa sabiamente sazonados. Tartar de atuìn rojo de almadraba; carpaccio de solomillo ibeìrico “Lazo”, parmesano y trufa; canelones de pollo y trufa. Y no olviden dejar hueco para un postrecito casero.

He de reconocer que este rincón se ha convertido en uno de mis preferidos de la zona. A partir de ahora, cuando paso por aquí, ya no sólo me asoma una sonrisa a la cara por recordar mi juventud, sino también por la experiencia gastronómica que tengo cada vez que entro y donde volveré, más pronto que tarde.