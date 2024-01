El caso es que, como expertos hacedores de croquetas , se ha creado una industria de quinta gama donde las realizan de manera industrial y compiten con las caseras, aunque, la realidad, es que el margen de mejora para llegar a empatar es aún amplio. Una croqueta debe ser crujiente por fuera, sin llegar a ser complicado su bocado. Cremosa por dentro, que no líquida. Y contener todo el sabor de lo que hallamos decidido apellidarla. Bocados de jamón, pollo, pescado, puchero, cocido... que sería las más clásicas, hasta elaboraciones realmente complejas de la cocina actual. Para gustos, las croquetas.

Definir cuáles son las mejores croquetas de Sevilla es algo realmente imposible. Pero sirva este artículo a modo de referencia donde yo les cuento y ustedes me cuentan. Yo les digo las que me han parecido realmente excelentes y ustedes me dicen dónde las han comido que les haya gustado. Yo iré donde ustedes me digas y les invito a que ustedes hagan lo mismo.