Leo Ramos presenta el “Omakase Andaluz” en su restaurante Cal Viva

Leí una vez, no recuerdo dónde, que la base de una comunicación rica era decir mucho utilizando pocas palabras y, los andaluces, en eso somos expertos. Quizás por nuestra forma de vida, tantas horas en la calle compartiendo momentos, puede que hayamos convertido nuestra lengua en una de las más ricas de mundo. Pedro Payán, en su libro “El habla de Cádiz” hace un recorrido por cientos de palabras que no son más que la evolución de términos y expresiones que engrandecen nuestra cultura. Dicho esto, cuando se presentó este proyecto gastronómico, mi ADN andaluz me llevó a leer “omakase” y traducirlo al castellano como “Mamá, qué haces” y no es así... ¿o puede que sí?