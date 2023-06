Restaurante Balbuena y Huertas, un lujo al alcance de la mano

El concepto gastronómico es de los que me gusta calificar como «para dejarse llevar». Tienen buena parte de sus platos de carta en versión tapas, pero lo ideal es ir a este sitio y apostar a caballo ganador. El nombre del caballo es “menú degustación con maridaje”. Importante lo de “con maridaje”. A un potente, sabroso y contundente menú, se le suma la versatilidad de la coctelería con los vinos de jerez como protagonistas para poner en valor que, en muchas ocasiones, uno más uno no son dos, sino doscientos. La elaboración de dichos cócteles se realiza en vivo, delante de los clientes. Un plus más a sumar a este espacio cuya dirección ha decidido que sea Triana el punto de partida de este proyecto que empieza ahora.

Tal es el arraigo que pretenden Guillermo y Bárbara para su establecimiento que han colocado unos atractivos veladores en la puerta para quienes pretendan un tentempié, de sevillanas maneras, antes de continuar el camino. Además, me dicen que pronto empezarán a servir desayunos del nivel que merece Triana con pan elaborado por Domi Vélez, ‘The Best World Baker of the Year 2021’. Toda una declaración de intenciones. Con estos datos, hay dos cosas que tengo claras: la primera es haber creado en ustedes la necesidad de visitar más pronto que tarde este lugar, porque saben perfectamente que no pueden dejar pasar la ocasión de disfrutar de él, mientras aún sea posible sentarse a comer sin largas listas de espera en las reservas. La segunda cosa de la que estoy seguro es del éxito de este espacio que más pronto que tarde se convertirá en lugar de culto para los amantes de la buena gastronomía.