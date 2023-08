Triana Experience con las mejores vistas de la otra orilla

El restaurante Betis7 ofrece una cocina de tradicional con materias primas de calidad y espectaculares vistas

En esta ocasión toca de nuevo adentrase en Triana y he de reconocer que, con la oferta gastronómica que está poniendo el barrio encima de la mesa últimamente, no me cuesta nada encontrar sitios donde comer, y comer bien. Sin embargo, siempre hay un plus que encontrar: un plato que te haga soñar, un servicio excelente o un espacio que te conquiste. Entro por el puente paseando y no tardo en ver la hilera de restaurantes que ofrecen su propuesta a la orilla del río. Sin embargo, me paro a poco de comenzar el paseo en uno que me llama la atención. Estoy en Betis7.