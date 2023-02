Copérnico, el cura que descubrió que el sol no giraba alrededor de nosotros

Un 19 de febrero de 1473, hace exactamente 550 años, nacía en Frauenburg, al norte de Polonia (territorio entonces de la Prusia Real), Nicolás Copérnico, considerado el padre de la astronomía moderna y uno de los nombres claves de aquella revolución científica que zamarreó la época del Renacimiento, pues, más allá de descubrirse que no era el universo todo quien giraba alrededor de la Tierra, lo más trascendente es lo que ello suponía: que el hombre no era el centro físico del universo sino su centro racional, o dicho de otra manera, que el universo estaba a disposición del raciocinio del hombre para ir descubriéndose paulatinamente, infinitamente más allá de lo que el propio ser humano había considerado aprendido a través de mitos, leyendas y creencias sagradas pero sin probar.

No fue Copérnico el primero que intuyó que era la Tierra la que giraba alrededor del Sol y no al revés, pues esta misma teoría heliocéntrica la había aproximado el griego Aristarco de Samos en el siglo III antes de Cristo. De hecho, el matemático y astrónomo Aristarco fue de los pocos privilegiados históricos que pudo hacer uso de la legendaria Biblioteca de Alejandría. Pero Copérnico fue el primero que publicó con cierto rigor todo lo que habían pensado tanto él como sus predecesores en torno a esa sospecha de que nuestro planeta no era ni mucho menos el centro de nuestro universo. Lo hizo en una obra póstuma el mismo año en que murió, 1543, De revolutionibus orbium colestium (Sobre las revoluciones de las esferas celestes). La prueba de que el libro tenía mal amarrada su carga tanto revolucionaria como explosiva, por miedo a la Iglesia y a la propia comunidad científica del momento, es que Corpérnico tardó casi un cuarto de siglo en tenerla terminada, y que la Inquisición, tantos años después incluso de Galileo –el otro revolucionario-, no tardó en colocarlo en el Índice de Libros Prohibidos.

También es verdad que Copérnico fue escribiendo su obra en los ratos libres que le dejaban sus otras muchas ocupaciones. Había estudiado en la Universidad de Cracovia, pero justo después viajó por Italia y se inscribió en la Universidad de Bolonia, donde llegó a estudiar Derecho (llegó a ser doctor en Derecho Canónico), Griego, Medicina y Filosofía. O sea, un humanista en toda regla. Fue en Roma, en el año 1500, donde estudió ciencias y astronomía, pero en 1501 volvió a su patria para ser nombrado canónigo de la catedral de Frauenburg. Ejerció, además, varios cargos administrativos, además de la medicina, de modo que su teoría fue destilándose muy poco a poco, hasta que en 1533, en pleno dominio católico del mundo con el imperio español que había conseguido circunnavegar el planeta gracias a Magallanes y Elcano, el papa Clemente VII y un puñado de cardenales católicos recibieron varias cartas resumiendo los pensamientos de Copérnico, que eran bastante novedosos. Pensaba que los movimientos celestes eran multiformes, eternos y circulares; que el centro del universo se encontraba muy cerca del sol, y que orbitando alrededor de él, no solo se encontraba la Tierra, sino también los planetas Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. De Urano y Neptuno no se tenía noticia aún. Copérnico, cuando publicó la obra –dedicada al papa Paulo III- también sostenía que la Tierra tenía tres movimientos: el de su rotación diaria, el de la revolución o traslación anual y el de la inclinación anual de su eje. Y que la distancia de nuestro planeta al sol era muy pequeña si la comparábamos con la distancia a otras estrellas. Copérnico puso por escrito el grueso de lo que a continuación iba a servir para revolucionar definitivamente la astronomía y también la cosmovisión del ser humano. Su obra le sirvió a continuación no solo a Galileo, sino a Newton e incluso a Giordano Bruno, el filósofo que completaría la revolución teórica que iba a dejar al gran Aristóteles en el desván científico de la historia.