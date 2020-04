El fin del mundo puede esperar

La fecha de aproximación es el 29 de abril , tiene una longitud de 2,5 kilómetros y el impacto (que no se producirá) podría ocasionar la destrucción total del planeta.

Desde el pasado 4 de abril se hace un especial seguimiento de este asteroide que ha sido seguido por diferentes telescopios teniendo la certeza de su inocuidad.

Desde CNEOS (Center for Near Earth Object Studies) de la NASA se corrobora el dictamen del astrónomo chino asegurando que no hay riesgo de impacto.

Se trabaja con una lista de 23 objetos potencialmente peligrosos y solo el 2018 VP1 presente un riesgo de colisión sabiendo que su tamaño es de sólo 2 metros y no provocaría daños pues la posibilidad de que se desintegre en la atmósfera es muy alta.

En 2020 se aproximarán a la Tierra no menos de 70 objetos y todos, excepto el 1998 OR2, son de pequeño tamaño.