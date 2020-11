«Un robot haciendo de médico sería una tragedia para la medicina»

El curriculum de José Antonio Vargas es apabullante. Entre otras cosas, el doctor Vargas puede presumir de ser Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla; especialista en Ginecología y Obstetricia en el Hospital Virgen del Rocío; Máster en Patología Mamaria y Senología por la Universidad de Barcelona; y de estar subespecializado en Ginecología Oncológica, Colposcopia y Cirugía Laparoscópica Pélvica Avanzada. Eso entre otras cosas. Un curriculum impresionante. Aunque, su vocación es de un tamaño tan considerable como esa montaña de títulos.

José Antonio Vargas es un hombre cercano y economiza tanto como puede al hablar. Dice lo que tiene que decir con las palabras justas, sin circunloquios y sin imposturas.

Los ginecólogos se encargan de que la vida aparezca en forma de bebé, día tras día. Agarran al niño o a la niña y le dan la bienvenida. ¿Qué siente un ginecólogo cada vez que ayuda a que la vida se abra paso? ¿Se acostumbra uno a algo tan inmenso?

«El nacimiento es un momento mágico. Nunca te acostumbras. Llega una vida y, casi siempre, acompañada del amor de una familia, del cariño de los padres, de la emotividad de un grupo de personas que esperaban esa llegada con ilusión. El padre se emociona, la madre se emociona. Es un momento único en la vida de una pareja y de cualquier otra persona. Yo me sigo emocionando con muchos partos. Es inevitable».

¿Sabe cuántos niños han llegado al mundo con su ayuda?

«No sabría decir, pero muchos. Hay que tener en cuenta que son más de treinta años de profesión. Lo que sí me ocurre con cierta frecuencia es que me cruzo con personas por la calle (Sevilla es grande y no es fácil encontrarte con conocidos) y le dicen al más joven del grupo ‘mira, este fue el médico que primero te cogió, el que te ayudó a llegar al mundo’. Y eso hace pensar que son muchos. Eso sí, cada parto, te enorgullece como si fuera el primero y el único. Hace mucha ilusión. Y otra cosa que me hace pensar en la gran cantidad de niños que he traído al mundo es encontrarme a alguna de esas niñas a las que ayudé a nacer y comprobar que van a ser madres. Una vida que he ayudado a llegar ha sido capaz de engendrar una nueva vida. Eso también me hace sentir algo más viejo aunque es muy emocionante».

¿Ha merecido la pena todo el esfuerzo que ha habido que hacer para llegar a ser médico?

«Por supuesto. De cien veces que volviera a nacer, cien veces volvería a ser ginecólogo. La medicina es la profesión más bonita del mundo. Y dentro de la medicina, mi especialidad, es la más bonita de todas».

¿En qué consiste exactamente la ginecología?

«Es el manejo, el diagnóstico, la prevención, el tratamiento y el seguimiento de todos los procesos relacionados con las características propias del sexo femenino. La ginecología es la especialidad dedicada a los problemas médicos de las mujeres no embarazadas. La obstetricia es la especialidad que, al contrario, se dedica a los embarazos. Y ya existe un buen número de sub especializaciones destinadas a encargarse de problemas muy concretos».