Zombis y Ciencia

En el vudú tenemos que su principal arma es la hechicería . Todo comienza con la maldición lanzada por un hougan (sacerdote) o una mambo (hechicera), en su extremo más radical el bokor (mago negro), sobre la persona a la que se quiere controlar provocándole una especie de estado, o cuadro, similar a la muerte, pero nunca la misma como tal. Días después de ser enterrado, nunca quemado –obviamente-, se procede a resucitar al ‘finado’ y, en ese momento, controlar su voluntad no teniendo éste la capacidad de poder actuar o pensar, siendo una persona dirigida.

Tiene importancia particular dentro de los rituales de magia, de la magia ritual , donde se ambicionaba el poder apoderarse la voluntad de las personas para que estas hicieran lo que el mago, el bokor, mandara. Una vez lograban la ‘resucitación’ del no muerto este era drogado y se controlaba así la voluntad del mismo.

Pero no sólo aparece en las tradiciones de vudú africano o americano , también se pueden encontrar ‘muertos vivientes’, zombis, en las culturas nórdicas como el ‘draugr’ o ‘retornado’, el regresado, evidentemente de la muerte. Así hay historias de personas que regresaron del ‘otro lado’, relatos que encontramos en siglos pasados y que hablaban de los ‘retornados’ caminando, deambulando, vagando, por el mundo.

Habría que remontarse al año 1918 para encontrar una noticia en la que se informaba que el capataz de una plantación de caña de azúcar en Haití empleaba como mano de obra trabajadora y esclava a un grupo de hombres que vestían ropas harapientas, abúlicos, y pese a que eran obligados a trabajar en contra de su voluntad y a la fuerza no sentían ningún dolor ante el castigo físico pese a que recibían innumerables latigazos y golpes. Aquel cruel capataz que empleaba a ‘retornados’ en la plantación se llamaba TiJoseph du Colombier. Tras conocerse la noticia muchas personas reconocieron a personas zombis que trabajaban allí como difuntos enterrados hacia incluso años, sus parientes no daban crédito a lo sucedido y se puso en manos de la ‘Justicia’ de Haití que, como muchos sabrán, no era la más ecuánime.

Otro espectacular caso de ‘retornado’ era el de Narcisse Clairvius, muerto en 1962, pero cuyo ‘retorno’ se certificó en el año 1980. Apareció en una carretera apático y harapiento, fue su hermana quién lo reconoció cuando pasó justo a su lado y esta quedó conmocionada al verlo.

Estos casos iniciaron un gran interés por éste fenómeno y por los efectos que causaba esa droga pues en la industria de la medicina y farmacopea actual podría tener innumerables aplicaciones. Fue el profesor Davies quien se adentró por el oscuro mundo del vudú haitiano y lograr, no sin poner en riesgo su propia vida, una muestra del codiciado polvo zombi que fue llevada a Estados Unidos para ser analizada y descubrir el secreto del mismo.

Así, el fenómeno de los ‘muertos vivientes’ dista mucho de lo que nos ofrece el mundo cinematográfico pero no por ello dejar de ser una realidad deformada.