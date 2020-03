Pregunta: Mi nombre es Víctor, tengo 35 años y algo de dinero ahorrado. ¿cree que es buen momento para invertir en bolsa?



Respuesta: Hola Víctor, la bolsa ha caído de forma muy virulenta y muchas empresas tienen una valoración muy por debajo de su valor real. A pesar de ello no está claro si aún pueden verse mayores caídas en los mercados, probablemente sí.

Ante esta situación, si quiere invertir debe de estar preparado porque pueden verse mayores correcciones del mercado.



La idea sería comprar acciones de empresas que tengan una gran liquidez, esto es, que sea fácil poder vender los títulos en caso de necesidad.



Otra cosa a tener en cuenta es comprar acciones de empresas que no tengan gran endeudamiento y que pertenezcan a sectores que no se vean muy afectados por esta crisis del coronavirus.



Dentro de las empresas poco endeudas y que pertenezcan a un sector que no se vea afectado por la crisis, elegir las que hayan tenido un mayor castigo (las que su cotización haya bajado en exceso).



Esta es lo que puedo decirle de momento, tenga en cuenta que en estos momentos que estamos viviendo todo cambia con mucha rapidez. Como dije al principio, se pueden ver mayores caídas y fuerte volatilidad.