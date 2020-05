¿Hago bien en poner mis ahorros en un Fondo de Inversión que sea SICAV en Luxemburgo?

Pregunta:

Hola, mi nombre es Ana. Hace un tiempo decidí poner parte de mis ahorros en un Fondo de Inversión y me aconsejaron uno que resulta ser una SICAV en Luxemburgo. Ahora me inquieta que sea una SICAV y además que esté en otro país. ¿Qué me aconseja?



Respuesta:

Hola Ana. Una gran parte de los fondos de inversión de gestoras internacionales comercializados en Europa se encuentran domiciliados en Luxemburgo.



Estos productos están regulados por las Directivas Europeas de Inversión Colectiva y tienen las mismas garantías y la misma protección para el inversor que los Fondos de Inversión españoles.



Normalmente se les aplica la misma fiscalidad que a los Fondos de Inversión españoles y se les puede aplicar las mismas normas de traspaso entre fondos.



Compruebe que su fondo se encuentra registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).



Por otra parte, Luxemburgo es un país muy estable a nivel jurídico, es por ello que es un lugar en el que se domicilian guna buena parte de Fondos de Inversión y de SICAVs.



Respecto a que sea una SICAV, no es relevante. Se utilizan el formato de Fondo de Inversión o SICAV para canalizar el ahorro en forma de inversión colectiva y ambos tienen una fiscalidad parecida.



Si que existen diferencias entre SICAVs y Fondos de Inversión, aunque esas diferencias radican más en la forma de gestión del propio producto. Antes de contratar un producto ha de mirarse bien el folleto explicativo que se encuentra registrado en la CNMV para poder evaluar si de adapta a nuestras expectativas de inversión.