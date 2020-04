La bolsa sube, ¿compro acciones ya?

Pregunta.- Mi nombre es Andrés, estoy viendo que las acciones del Ibex parecen ir subiendo poco a poco y en estos últimos días con más fuerza. ¿Es momento de comprar? Caso de ser así, ¿podría indicarme algunas acciones que tengan potencial de subida?



Respuesta.- Hola Andrés, efectivamente las cotizaciones de las acciones han bajado de una forma rapidísima. De hecho, el mes pasado hemos asistido a la caída de mercado más vertiginosa y rápida de la historia. Como consecuencia de estas caídas hay muchas empresas que están muy infravaloradas y su cotización no se corresponde a una valoración real y actual de la empresa. Cierto es que asistimos a un momento tristemente histórico en lo que se refiere tanto a la salud, por el número de enfermos y fallecimientos, como a lo económico, por las decisiones tomadas por los estados para parar esta pandemia.



En el caso del índice Ibex 35, en el último año ha marcado máximos en 10.100 puntos y mínimos en torno a 5.800 puntos y en la sesión de hoy cotiza por encima de 7.000 puntos.



En mi opinión, si logra mantener estos niveles podemos estar asistiendo a una recuperación que irá de la mano de cómo se logre contener la enfermedad provocada por el COVID 19 y de las decisiones económicas que adopte el gobierno y Europa.



En cuanto a empresas en concreto en las que invertir, le diré que si tiene pensado destinar una cantidad vaya invirtiendo poco a poco y en empresas y sectores distintos.



Hay ciertos sectores que no están afectados y sin embargo sus cotizaciones han descendido en exceso. Me refiero a sectores como el eléctrico, en el que ha descendido la demanda de electricidad de la industria en un 15 ó 20%, pero el consumo de las familias ha aumentado y si tenemos en cuenta que el precio que pagan las familias por kilovatio es mayor que el que el precio que paga la industria las empresas eléctricas no se verán prácticamente afectadas.



Otro sector que no se ve afectado es el de las telecomunicaciones, más bien al contrario, las telecomunicaciones han aumentado debido al aislamiento de los ciudadanos en sus casas y el aumento del teletrabajo.



El sector de la alimentación tampoco se ve afectado, los supermercados están vendiendo mayores cantidades de productos.



Sin embargo hay otros muchos sectores muy afectados como el sector turístico, sector servicios, automoción, banca, aerolíneas.... Estos sectores hay que ir con mucho cuidado aunque siempre puede haber algunas empresas que se encuentren poco endeudadas y hayan sido excesivamente castigadas.



En conclusión, puede ser un buen momento para ir haciendo inversiones en empresas de sectores poco afectados, con poca deuda, con capacidad de recuperación y que sus cotizaciones hayan descendido en exceso.



Otra consideración importante, el invertir a corto plazo puede acarrear un riesgo importante, sin embargo si su inversión es a medio y largo plazo todo hace indicar que puede ser un buen momento.