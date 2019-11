Me han hablado de las ganancias con las criptomonedas. ¿Me aconseja invertir?

Pregunta: Hola, mi nombre es Feli. He oído hablar de lo que se puede ganar con las criptomonedas y parece que sea una inversión muy interesante. ¿Puede aconsejarme alguna en concreto?



Respuesta: Hola Feli. Si, existe mucha publicidad sobre lo que puede ganarse con las criptomonedas. Las criptomonedas son monedas virtuales que se crearon como un medio de pago, algo parecido al dinero. La primera criptomoneda fue el Bitcoin y en la actualidad existen gran cantidad de ellas. La cuestión es quien reconoce como medio de pago a una criptomoneda, es decir, si usted posee criptomonedas, ¿que puede comprar con ellas? Otra cuestión es quien fija el cambio de la criptomoneda, ¿existe algún organismo que regule tanto su uso como el tipo de cambio? El cambio de las criptomonedas se fija con algoritmos matemáticos, ¿sabe cómo se calculan dichos algoritmos?

Y por último y sin entrar en demasiados detalles más, únicamente puedo decirle que desconfíe de quien se acerca a usted a ofrecerle una ganancia desmesurada sin asumir riesgo alguno.

Se trata de productos que no están regulados y por lo tanto no puedo recomendarle que invierta en ellos.