1 de mayo: de la pausa en el tajo al honor a la Virgen

Hoy comienza el mes de mayo, con el Día Internacional de los Trabajadores, pero también el mes de las flores a María, cuyo arranque en Andalucía se vive el último domingo de abril con la Romería de Nuestra Señora de la Cabeza, en Jaén, y que explosiona definitivamente con la Romería de Nuestra Señora del Rocío, en Huelva. De punta a punta, y no solo en Andalucía sino en toda España, el primero de mayo no solo es una jornada de reivindicaciones laborales, sino también celestiales. Ora et labora, que reza la locución latina de profunda raigambre benedictina. Rezar y trabajar, o viceversa: rezar para que no falte el trabajo o dar gracias por que no falte. La consolidación de la primavera se vive en todo caso en nuestro país como un triunfo de la recurrente resurrección de todos los años, como la vuelta a la vida porque se trabaja o la necesidad de trabajar porque sigue la vida.