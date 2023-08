20 años sin Imperio Argentina, la estrella que hechizó a Hitler

Adolf Hitler, acostumbrado al ansia de conquistarlo todo, creyó que también iba a poder con aquella muchacha recién llegada de Cuba y a la que él mismo había hecho aterrizar en Alemania para conocerla personalmente y algo más. Magdalena Nile del Río , que ya había adoptado el nombre artístico de Imperio Argentina por recomendación de Jacinto Benavente, estaba casada con el cineasta Florián Rey, y aunque ni ella misma –que ya había tenido sus broncas con él por celos y maltratos- ni Hitler sabían aún que aquel matrimonio iba a durar lo que durara la guerra civil española, a la actriz no la convenció el máximo mandatario nazi, y eso que, muchos años después, le reconocería su atractivo. Imperio Argentina no había cumplido aún los 28 años, pero ya tenía sobrado bagaje para rechazar al Führer que le había dado todo tipo de facilidades en la capital del nazismo, para no rodar la oferta de una superproducción en español y alemán sobre la vida de la bailarina irlandesa Lola Montez y para, en cambio, elegir otras películas que sí iban mucho más con su estilo y su personalidad, de modo que en plena guerra civil rodó una versión española de Carmen titulada Carmen, la de Triana y La canción de Aixa.

Malena había nacido el 26 de diciembre de 1910 en el barrio porteño de San Telmo, en plena gira de sus padres, Antonio Nile y Rosario del Río, guitarrista y actriz, respectivamente, que habían corrido su propia aventura americana después de haberse criado en Andalucía. Rosario había nacido en la localidad malagueña de Monda y con solo 14 años se coló de polizón en un barco que zarpó del puerto de Málaga hasta Buenos Aires. Allí, en vez de deportarla, las autoridades la encomendaron a una familia española que terminó de criarla, aunque ella trabajó como cigarrera en una fábrica antes de que emigraran también a Argentina sus cuatro hermanos. El padre de Malena, por otro lado, había nacido en Gibraltar, y había cambiado su profesión de mecánico por la guitarra. De modo que cuando Imperio Argentina vino al mundo, sus padres ya tenían asumido que la niña sería artista. No había otra en una familia que, a la altura de 1922 –mientras se organizaba aquel primer Concurso de Cante Jondo en Granada-, iba de gira por toda Latinoamérica y había conocido ya a lo más granado de la cultura de ida y vuelta a ambos lados del Atlántico. En otra gala benéfica, el mismísimo presidente de Perú, Augusto Leguía, había invitado a la chica al palacio presidencial. Y fue allí, en Perú, donde el comediógrafo español Jacinto Benavente, que acababa de recibir el Premio Nobel, le recomendó a la familia que regresara a España y que la niña adoptara el nombre artístico de Imperio Argentina, una mezcla de Pastora Imperio y Antonio Mercé, apodada la Argentina . Fue precisamente en agosto de 1923, hace exactamente un siglo, cuando la familia arribó al puerto de Santander. La flamante Imperio Argentina no había cumplido aún los 12 años, y sin embargo ya concatenaba actuaciones por toda España e incluso llegó a sustituir en alguna ocasión a La Niña de los Peines.

En 1960 protagonizó Ama Rosa, de León Klimovski, y en 1966, Con el viento solano, de Mario Camus, pero la transición a la democracia –mientras aquí se popularizaba el destape y a ella se le achacaba su relación con el franquismo- apagaba paulatinamente su popularidad... Con todo, en 1986 trabajó con José Luis Borau en Tata mía, y al año siguiente con Javier Aguirre en El polizón de Ulises, la última de su treintena de películas...

En 1992, el año de la Expo de Sevilla, reapareció desde Benalmádena, donde había fijado su residencia, para participar en el espectáculo Azabache. En 2001, en las memorias que le escribió el dramaturgo Pedro Villora, asegura: “He conocido el éxito, pero también sé lo que es el fracaso. He amado, pero alguna vez he sido traicionada. Incluso he padecido lo peor que le puede ocurrir a una madre: dos hijos he tenido y los dos han muerto ya”. A lo que ella misma no se resignaba era a morir y, más aún, a dejar de trabajar. Pero una angina de pecho la obligó a casi retirarse en el frío invierno de 2003. El 22 de agosto de aquel año esbozó la última página de esa novela de su vida que está aún por escribir, aunque hace solo unos meses Rafael Jiménez y Rocío Conches presentaron una novela gráfica que es algo más que la biografía de la actriz probablemente más internacional del siglo XX español.