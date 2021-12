2021: Reencuentro de público y artistas pero todavía en un escenario adverso

En el resto de Europa los teatros tardaron en abrir sus puertas, y en Francia, un movimiento estudiantil ocupó 80 salas para reclamar su apertura. En Estados Unidos, los musicales volvieron a llenar de luz Broadway en septiembre después de un año y medio, pero en la última semana "Hamilton", "Harry Potter y el legado maldito", "No es demasiado orgulloso" y "The Tina Turner Musical" han tenido que volver a echar el telón por artistas y equipos enfermos.

En España, tras haber cerrado el año anterior con una caída del 73 %, la taquilla tuvo cierta recuperación a partir de septiembre en una curva ascendente que llegó a finales de noviembre con una mejora del 28 % respecto al 2020.

Ese mes las salas llevaban 39,13 millones recaudados y 6,57 millones de espectadores, por debajo de los 43,05 millones y 7,37 millones de entradas vendidas en 2020, el primer año de la pandemia, y muy lejos de los 94,1 millones y 16,05 millones de espectadores de 2019.

Las películas que mejor esquivaron la crisis fueron "A todo tren. Destino Asturias" (8,4 millones de euros), "Way Down" (5 millones), "Operación Camarón" (3,5 millones), "El buen patrón" (3,1 millones) y "Maixabel" (2,8 millones).

Del mismo modo, la taquilla mundial de 2021 ascenderá a 21.600 millones de dólares, lo que casi duplica los 12.000 millones conseguidos en 2020, aunque en 2019, la recaudación global fue de 42.200 millones de dólares.

Por películas, en 2021 la reina ha sido una cinta china, "The Battle at Lake Changjin", con 902 millones de taquilla, casi el doble de los 461 millones recaudados por "The Eight Hundred", la número 1 de 2020, también china. Lejos de las cifras de 2019, cuando la más taquillera fue la estadounidense "Vengadores: Endgame", con 2.797 millones de dólares.