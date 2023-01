40 años sin John Fante, el maestro del realismo (sucio)

El próximo mes de mayo se cumplirán 40 años de la muerte de uno de los escritores fundamentales del siglo XX que, sin embargo, poca gente conoce aún. Fue tremendamente injusto que John Fante (1909-1983) no alcanzara el pleno reconocimiento en vida, pero lo es más que tanto tiempo después de su muerte se le siga resistiendo mientras cualquiera, sin haberlo leído, te cita a Bukowski como si te citara a Platón. Charles Bukowski, que vino de su Alemania natal al Oeste americano, reconoció siempre que su máxima influencia había sido John Fante, cuyos padres italianos habían emigrado también hasta California en busca del llamado sueño americano, sobre el que precisamente Fante escribiría desde la contraportada de su cartón-piedra. Si alguien como William Faulkner reconoció que Fante era uno de los mejores escritores de su época, ¿quién es nadie para negarlo? Pero el caso es que cuatro décadas después de su muerte, cualquiera conoce de sobra a Faulkner, a Bukowski o incluso a Cormac McCarthy, pero no le suena Fante de nada, a pesar de ser el verdadero creador del realismo sucio. Tampoco vamos a extrañarnos a estas alturas de la rocambolesca historia de la literatura universal en busca de su canon, tan rica en injusticias.

John Fante con su hijo Dan.

Casi treinta años después de que el biógrafo de Fante, Stephen Cooper, rescatara sus últimos 18 relatos guardados en un cajón dentro de una habitación secreta que custodiaba la viuda del escritor, Joyce, la editorial Anagrama los acaba de publicar hace solo unos meses gracias a la magnífica traducción de Antonio-Prometeo Moya. El libro se titula con el nombre de uno de ellos, Hambre, y es una delicia, no solo por la demostrada maestría en el relato corto, sino porque puede suponer una puerta de entrada para quienes no conocen aún a Fante. Al fin y al cabo, cualquier resquicio es bueno para entrar en la obra de uno de los grandes, y resulta que estos relatos son una muy digna muestra de toda la literatura de quien dedicó toda su vida a pulir la suya, a pesar de que no pasó de guionista de Hollywood y de que, en todo caso, sus cuatro novelas, conocidas como la saga de Arturo Bandini, su alter ego, se valoraron antes en Europa que en su propio país. Las cuatro novelas fueron Espera a la primavera, Bandini; Pregúntale al polvo -cuyo prólogo, como una suerte de síntesis, se recoge ahora en Hambre-; Sueños de Bunker Hill; y Camino de Los Ángeles. Las dos últimas tuvieron que esperar muchos años para ser publicadas. Igual maestría demuestra Fante en ese subgénero narrativo que dominó como nadie, el del relato corto, y del que podemos recomendar El vino de la juventud (también rescatado por Anagrama) y Al oeste de Roma.

Hambre, de John Fante.

En toda esa obra, más bien dispersa y escrita en las décadas de los 30, 40 y 50, Fante hace literatura con su propia vida, la de un hijo de inmigrantes italianos que sobrevive en la América profunda entre la pobreza e incomunicación familiar, con una madre obsesionada con la religión y un padre albañil con problemas de alcohol que suele protagonizar algunos de los episodios más desternillantes que el lector conservará, entre la admiración y la pena.

Sin suerte

Fante intentó toda su vida convertirse en un escritor de éxito, como Arturo Bandini, pero lo tuvo francamente difícil por sus circunstancias, como se recuerda en Full of Life: a biography of John Fante, de Stephen Cooper, en la que uno de los hijos del escritor da testimonio de una vida compleja marcada por la diabetes, que terminaría dejándolo ciego. También hubo que amputársele las dos piernas. No obstante, todas aquellas difíciles circunstancias terminan convertidas en material literario, como puede rastrearse leyendo la mayoría de sus relatos (también los de Hambre), protagonizados por ese alter ego del escritor que es siempre Bandini en el entorno de Los Ángeles de la década de 1930... En esta última entrega de Anagrama, por ejemplo, son especialmente significativos los relatos titulados Soy un escritor veraz o El caso del escritor obsesionado. Casi todos estos textos fueron publicados alguna vez en alguna revista, pero de tan escasa relevancia que hubieran terminado por perderse absolutamente si el biógrafo Cooper no llega a encontrarlos aquel día de 1994 en casa de la viuda, de quien escribe en el prefacio que, desde la muerte de Fante en 1983, “ocupaba su tiempo leyendo, escribiendo un diario y animando al mundo a que reconociese que John Fante era uno de los grandes escritores del siglo XX; y cuando iba a visitarla, me contaba anécdotas que yo sabía que el mundo también querría escuchar”. Cooper añade, después de reconocer que encontró estos relatos en “cuatro altos archivadores negros de metal pegados a la pared”: “En contra de la opinión que dice que Fante no guardaba nada que no pudiera usar, descubrí que, además de guiones de cine, guiones de televisión y apuntes para guiones, pocos de los cuales llegaron a producirse, guardó docenas de cuentos inéditos, junto con otros que habían aparecido en revistas pero que después de su muerte no se recopilaron. Ni siquiera Joyce Fante conocía la totalidad de los escritos de John Fante”.

Fotograma de la película ‘Pregúntale al polvo’, producida en 2006 por Tom Cruise.

El chiquillo Bandini