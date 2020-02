400 años del Gran Poder en un cuento infantil ilustrado

En el cuarto centenario de presencia de la Sagrada Imagen de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, la premiada editorial sevillana Mr. Momo (grupo Lantia Publishing) recoge en su cuento infantil ilustrado Mi primera Madrugá toda la tradición y el arte de una de las cofradías más reconocidas de España. La obra se presentará el 12 de marzo, a las 19:00 horas, en la Casa de Hermandad del Gran Poder.

Con prólogo del José Félix Ríos, Hermano Mayor de dicha Hermandad sevillana, la historia, escrita por José María Pinilla e ilustrada por Pablo Cabrera, acompaña a una joven hermana de 14 años (edad mínima permitida para salir de nazareno en dicha congregación religiosa) durante su primera Estación de Penitencia en la Madrugá de la Semana Santa sevillana, una experiencia que le supone bastante respeto y desconocimiento. Junto a ella compartirá el lector la experiencia del recorrido y sus vivencias, de sus emociones e intenciones: la indumentaria correcta, las normas de compostura, los tramos más especiales, el apoyo familiar, el cansancio... en el camino hacia la Catedral. Todo aderezado con interesantísimos apuntes históricos.

Según el propio José Félix Ríos, «este cuento infantil recoge muy bien el carácter de nuestra Hermandad, en particular, y la idiosincrasia del sentimiento por la Semana Santa. Su literatura muestra muy bien los aspectos religiosos, culturales y, principalmente, familiares, pues tanto familias como hermandades son lugares donde nuestra fe y nuestras costumbres se transmiten de forma natural».

«El libro es un recorrido íntimo y algo autobiográfico por la experiencia acumulada en mis muchas estaciones de penitencia con la Hermandad del Gran Poder», señala su autor, José María Pinilla, «tratando de evocar cómo fue la primera vez para ponerme en la piel de quien se estrena en esta vivencia incomparable. He tratado de volver a verlo con los ojos curiosos de Claudia en su primera Madrugá». Su ilustrador, Pablo Cabrera, añade: «El proceso creativo de este proyecto ha sido muy emocionante. Captar en una ilustración la atmósfera y la devoción que se vive en Semana Santa ha sido el reto más complejo al que me he enfrentado».