400 años del poeta que amó a la reina y murió por ello

El nuevo conde, Juan de Tassis y Peralta, que se hace cargo del Correo mayor del reino , gana enseguida fama de mujeriego y libertino. Viste como un auténtico dandy , juega a todos los vicios , se encapricha con las joyas, los naipes y los caballos, y no deja títere con cabeza, a través de su viperina pluma, en ningún estamento de la alta sociedad, de la que él forma parte orgullosamente. Es desterrado varias veces por ello y no extraña, por tanto, el retrato que hace de él el dramaturgo Antonio Hurtado de Mendoza en estas dos décimas inolvidables: “ Ya sabéis que era Don Juan / dado el juego y los placeres; / amábanle las mujeres / por discreto y por galán. / Valiente como Roldán / y más mordaz que valiente... / más pulido que Medoro / y en el vestir sin segundo, / causaban asombro al mudo / sus trajes bordados de oro... / Muy diestro en rejonear, / muy amigo de reñir, / muy ganoso de servir, / muy desprendido en el dar. / Tal fama llegó a alcanzar / en toda la Corte entera, / que no hubo dentro ni fuera / grande que le contrastara, / mujer que o le adorara, / hombre que no le temiera ”.

Su técnica con el soneto era ya impecable: “ Nadie escuche mi voz y triste acento , / de suspiros y lágrimas mezclado, / si no es que tenga el pecho lastimado / de dolor semejante al que yo siento. / Que no pretendo ejemplo ni escarmiento / que rescate a los otros de mi estado, / sino mostrar creído y no aliviado / de un firme amor el justo sentimiento. / Juntóse con el cielo a perseguirme / la que tuvo mi vida en opiniones / y de mí mismo a mí como en destierro. / Quisieron persuadirme las razones / hasta que en el propósito más firme / fue disculpa del yerro el mismo hierro ”.

Precisamente algunos de sus mejores sonetos fueron los que dedicó a su propio destierro, como aquel comenzaba: “Silencio, en tu sepulcro deposito / ronca voz, pluma ciega y triste mano, / para que mi dolor no cante en vano / al viento dado y en la arena escrito”. Aquel soneto, que suele aparecer todavía hoy en las antologías poéticas del Barroco, continuaba: “Tumba y muerte de olvido solicito, / aunque de avisos más que de años cano, / donde hoy más que a la razón me allano, / y al tiempo le daré cuanto me quito. / Limitaré deseos y esperanza / y en el orbe de un claro desengaño / márgenes pondré breves a mi vida, / para que no me venzan asechanzas / de quien intenta procurar mi daño / y ocasionó tan próvida huida”.

Muy famoso, y significativo, es también su soneto titulado “Amor callado”: “¡Oh cuánto dice en su favor quien calla! / Porque de amar sufrir es cierto indicio, / y el silencio el más puro sacrificio, / y adonde siempre Amor mérito halla. / Morir en su pasión sin declararla, / es de quien ama el verdadero oficio; / que un callado llorar por ejercicio / da más razón por sí, no osando darla. / Quien calla amando, solo amando muere, / que el que acierta a decirse no es cuidado; / menos dice, y más ama quien más quiere. / Porque si mi silencio no ha hablado, / no sé deciros más, que si muriere, / otro os ha dicho lo que yo he callado”.

La obsesión por el silencio le fue carcomiendo su conciencia poética, hasta el punto de que muchos de sus sonetos versan sobre el mutismo al que se vio obligado: “Buscando siempre lo que nunca hallo, / no me puedo sufrir a mí conmigo / y encubierta la culpa y no el castigo / me tiene Amor, de quien nací vasallo. / Yo sufro y no me atrevo a declarallo / con ver tan imposible el bien que sigo, / que cuando me condena lo que digo / no me puedo valer con lo que callo. / Sigo como dichoso, no lo siendo; / quisiera dar razones y estoy mudo / y de puro rendido me defiendo. / Del tiempo fío lo que en todo dudo, / y en fin he de mostrar claro muriendo / que en mí el amor más que el agravio pudo”.

Seguramente solamente él supo a qué dama se refirió en uno de sus sonetos más logrados, el dedicado al beso que ella le dio. O no:

Divina boca de dulzores llena,

dichoso el labio que te besa y toca,

que no hay en cuantas hay tan dulce boca,

ni para aprisionarme tal cadena.

No el sabroso panal de la colmena

a tanto gusto y suavidad provoca,

que está el dulzor en ti y el suyo apoca

el ámbar, el clavel, el azucena.

Mas dentro de la miel está escondido

el aguijón crüel con que me hieres,

y nadie de la vida ve este signo;

boca tierna y pecho empedernido,

no, ni jamás en todas las mujeres

boca tan blanda y corazón tan digno.