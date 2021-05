5 miniseries para pasar el fin de semana

Kate Winslet. ¿La de Titanic? Sí, aunque ha hecho alguna cosilla más. Un par de películas con Woody Allen y con Polanski, también le dieron un Óscar por... ¿Pero está haciendo una serie? Sí, y menuda serie. A Mare of Easttown no sólo le han puesto uno de los mejores títulos de la pequeña pantalla, sino que, además, alguien (Brad Ingelsby, su creador, escribió recientemente The way back, un drama deportivo más que reivindicable) se ha preocupado de desarrollar una historia que, igual que en los tiempos de Twin Peaks, ha generado un clima de adictiva intriga que sus espectadores intentan disipar. Quién mató a Laura Palmer se ha transformado en Quién mató a Erin McMenamin, y una abuela Kate Winslet (cuesta ver en estas lides a quien siempre ha sido joven, pero ella se las arregla para convencernos) se encarga del caso. Ahora sólo haría falta que alguien se hiciese cargo del suyo, porque la vida de esta detective, como la de todo investigador post-Raymond Chandler, es un barco a la deriva. Pero ya sabemos que si alguien puede sobrevivir en estas circunstancias, es Kate.

