60 años de ‘El apartamento’, la película que nos empujó a la posmodernidad

Tras pasar por París, llegó a EEUU en 1934, donde compartió precisamente un apartamento con el actor Peter Lorre y empezó a trabajar como guionista para la Paramount . Aunque escribió 60 a lo largo de su vida, seguramente ninguno ha tenido tanta celebridad como el que escribió a medias con el escritor rumano I.A.L Diamond, el de El apartamento , la cinta que aunque se estrenó en EEUU hace ahora 60 años, llegó a España dos años y medio después, el 19 de diciembre de 1962, y a México y otros países de habla hispana con el título de Piso de soltero . Con El apartamento , Wilder, que fue el último director de la época en triunfar en los Óscar con una película en blanco y negro , se convirtió además en el primer cineasta en ganar tres estatuillas del tirón: la de mejor película, mejor director y mejor guion. Lo más sorprendente es que la película, seis décadas después, no solo ha aguantado el tipo perfectamente, sino que explica todas las claves de la posmodernidad que entonces se amasaban en ciudades como Nueva York.

Los géneros son compartimentos estancos que solo les sirven a los aprendices. Cuando Samuel Wilder, más conocido como Billy Wilder, estrenó la que iba a ser la obra maestra de toda su carrera, The apartament , el 15 de junio de 1960, no solo era ya un consolidado director americano, sino que había pasado por todas esas turbulencias vitales que le granjearon la gracia de aportar algo decisivo a la Historia del cine: inteligencia . Nacido en 1906 en el Imperio Austrohúngaro (actual Polonia), Wilder había compaginado durante su juventud varias profesiones para sobrevivir, entre las que destacó la de cronista para varios rotativos en Berlín, lo que equivale a interpretar en su currículum un sabroso antecedente de cómo contar las historias con una mirada personal . La suya, que fue evolucionando desde entonces hasta que se vio obligado a huir de Alemania tras la subida al poder de Hitler, concluyó dedicándose a la que había sido su afición seguro de que ni los géneros existían en la ficción ni la gente real era buena o mala de una pieza, sino que todo –como la vida misma- era mucho más complicado.

El argumento de la película es conocido: el trabajador de una importante aseguradora (interpretado por un exquisito y tierno Jack Lemmon) se ve envuelto en una telaraña de relaciones extramatrimoniales de sus diversos jefes, que utilizan su apartamento a cualquier hora mientras él pasa incluso las madrugadas al relente, esperanzado en un ascenso, hasta que va a enamorarse precisamente de la última chica (Shirley MacLaine) con la que el jefe supremo (Fred MacMurray) decide acostarse en su apartamento... Lo que en principio se configura como una comedia, parece a continuación un drama, pero no termina siendo ni una tragicomedia, sino una joya del cine que nos anticipa todo lo que el capitalismo más feroz les reservaba incluso a quienes pudieron sospechar que aquella trama era meramente americana: la miseria del trabajador condenado a aparentar, la humillación de formas desconocidas de la prostitución, la ferocidad de la publicidad de todo tipo, la especulación, las presiones laborales que hoy ya tienen nombre y esa nueva concepción del amor que ya había superado los cánones del romanticismo para abrirse con el mismo ímpetu que el final de la historia, mientras los protagonistas juegan a las cartas y él le dice que la ama, que está perdidamente enamorado de ella y ella le insiste en que siga jugando... porque la vida no es conclusiva y cerrada como cierta literatura de folletín, y el cine moderno tampoco.

Frases inolvidables

Wilder, que una década antes había dirigido El crepúsculo de los dioses y que llegó a conseguir con Lemmon un actor fetiche, tenía fama de hacer coleccionar frases inolvidables a sus espectadores. Con una película que recaudó 25 millones de dólares no pudo ser menos. “He vivido como Robison Crusoe, náufrago entre ocho millones de personas. Entonces, un día vi una huella en la arena... y allí estabas tú”. Esa sin duda es una de ellas, pero el rico diálogo de una cinta que incluso homenajeaba al propio director en el personaje del doctor Dreyfuss, el vecino médico con apellido judío –como Wilder- que le da tan sabios consejos y que iba a ser interpretado por exigencias de la productora por Groucho Marx si no llega a ser por el empeño de Wilder, se desparramó incluso fuera de la pantalla. Cuentan que durante mucho tiempo le estuvieron haciendo la bromita a Lemmon en la vida real: “Oye, Jack, ¿me das la llave?”.

La película que se estrenó un día después de Psicosis (de Hitchcock) es la película total y sigue siendo una fantástico opción de rescate en este comienzo del estío, en esta salida a trompicones de la pandemia, en esta época recurrentemente rara en que no está mal que un genio como Wilder –al que dejaron de asegurar como director en 1981 pero duró veinte años más- nos vuelva a refrescar la memoria sobre qué es eso de la vida, de ser humanos, del existencialismo... sin demasiadas alharacas.