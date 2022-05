80 años sin Stefan Zweig, el perfecto ajedrecista de la Literatura del siglo XX

El narrador consigue por fin que Czentovic acepte una partida, no por honor o por puro placer, sino por dinero, pues un pasajero rico está dispuesto a pagarla con tal de apuntarse la medalla. El campeón, sin embargo, gana siempre sin el menor esfuerzo, hasta que uno de los pasajeros, el enigmático señor B., logra desestabilizarlo dándole instrucciones al rico jugador para que logre un empate. Es entonces, cuando Czentovic siente herido su orgullo y acepta una partida a solas con el señor B., cuando realmente empieza la novela, pero lo que empieza entonces es el relato de cómo ese misterioso señor, había logrado tal perfección en el ajedrez. Huido de los nazis, este señor B. había permanecido encerrado durante muchísimo tiempo no en un campo de concentración, sino en la habitación de un hotel, en una tortura mucho más sutil que la que sufrieron millones de judíos, por ejemplo. “No nos hacían nada, se limitaban a situarnos en el vacío más absoluto, y es bien sabido que nada en el mundo puede oprimir tanto el corazón del hombre como la nada”, comienza el señor B su propia narración. “Recluyéndonos a cada uno de nosotros en una vacuidad total, en una habitación herméticamente aislada del mundo exterior, sustituían la presión externa de las palizas y del frío por una presión interior que finalmente habría de conseguir que despegáramos nuestros labios. A primera vista, la habitación que me habían asignado no parecía en absoluto incómoda. Tenía una puerta, una cama, un sillón, un aguamanil para lavarse y una ventana de rejas. Pero la puerta permanecía día y noche cerrada, la mesa no me servía de nada pues no me permitían tener ni libros, ni diarios, ni papel, ni lápiz, y la ventana daba a una pared ciega”. La sutileza de aquella tortura espiritual y la maestría en el relato atrapan enseguida al lector: “Me paseaba arriba y abajo y conmigo iban los pensamientos, arriba y abajo. Pero incluso los pensamientos, por muy etéreos que parezcan, requieren un punto de apoyo, pues de lo contrario giran y giran en torno a sí mismos, en un torbellino sin sentido; tampoco ellos soportan la nada. Desde la mañana a la noche se está a la espera de algo que nunca llega. Se espera y se espera. Y no ocurre nada. Y se sigue esperando, y esperando, y esperando..., y pensando, y pensando, y pensando... hasta que duelen las sienes. Y no ocurre nada. Y estás solo. Solo... solo...”.

¡Un libro!

El evidente peligro de la locura llevó al señor B. a buscar un asidero en uno de aquellos interrogatorios de los nazis, y fue robar disimuladamente un libro, un antídoto contra el nihilismo que el propio narrador va convirtiendo la aventura más placentera: “¡Un LIBRO! Hacía cuatro meses que no tenía un libro en las manos y ahora, la sola idea de un libro con palabras alineadas, renglones, páginas y hojas, la sola idea de un libro en el que leer, perseguir y capturar pensamientos nuevos, frescos, diferentes de los míos, pensamientos para distraerse y para atesorarlos en mi cerebro, esa sola idea era capaz de embriagarme y también de serenarme. (...) Solo con pensar que podía tocar un libro con las manos, aunque fuera a través de la ropa del bolsillo, ya me ardían los dedos hasta la raíz de las uñas”.