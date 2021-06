A la manera de, en la Galería

A la manera de –y aunque parezca pedante escrito en italiano ya que el término procede de allí: “alla maniera di”- o en su sustantivo el Manierismo, “grosso modo” (para seguir con el italiano) puede decir nació con ese curioso término para la historiografía artística, cuando lo bautizó el ya más que olvidado ARNOLD HAUSER analizando en sus estudios el periodo de tiempo que se inicia en 1520 en Roma, se extiende por las diferentes Escuelas italianas y alcanza hasta 1600 allí, aunque en España se prolongue algunas décadas más (y considerando que en la cronología a veces no se puede usar una regla milimetrada), pero para entendernos, entre esos años se fue extendiendo por las diferentes cortes europeas, a través de los viajes de los artistas o sus obras.

HAUSER no fue el primero en rotular con este nombre –tan eficaz y tan ambiguo- a ese estilo, sino uno de sus mejores divulgadores ya que fue GIORGIO VASARI –estricto coetáneo de los autores- quien al estudiarlos en sus “Vidas...” se percata del fenómeno entre artístico y comercial que se estaba produciendo entonces, cuando los nuevos maestros de generaciones más jóvenes, interpretaban las obras de las inmediatamente precedentes, como eran RAFAEL, MIGUEL ÁNGEL, LEONARDO, etc. más que por falta de ideas, entiendo que por moda.

Para los ultraortodoxos del arte, este estilo que analiza, versiona, interpreta, que insiste retardatariamente en el purismo de las figuras que tenían en el XVI y que avanza sin romper del todo lo que va a acontecer en el XVII, no acaba de convencerles del todo, porque por así definirlo es un estilo híbrido y no puro. Es ahí no obstante donde radica su belleza rara, la atracción por mezclas imposibles, por descomponer el orden, el cánon, los colores, las reglas y las leyes de las artes.