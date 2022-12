A subasta en Sevilla el arte que enamora a Di Caprio

Zapata ha sido calificado recientemente por el New York Post como «el nuevo Andy Warhol”, y su obra es una de los más de 1.400 lotes que saldrán a subasta durante dos intensos días, con, entre otras, una selección de pinturas de Arte Contemporáneo como ‘Portal blanc’ de Antoni Tàpies (1923 - 2012), certificada por la Fundación del artista y con un precio de salida de 100.000 euros.

Esta puja se hizo muy popular, no solo por el precio de remate que alcanzó, sino porque Di Caprio y Johnny Depp se disputaron la adjudicación final, con el fin de tener un trabajo de un artista que se puede ver en las paredes de casas como las de George Soros, la financiera estadounidense Goldman Sachs o Diana Picasso, nieta de Pablo Picasso, entre otros.

Sin embargo, es a finales de los cincuenta cuando aparecen las primeras muestras de su madurez artística. Durante la década de 1960 y 1970, su estilo se afianza y se produce la evolución más interesante, que da lugar a las obras más características de Tàpies.

El que sale a pujas en esta licitación de Isbilya Subastas, está fechado en 1966. Los últimos remates oficiales que se han llevado a cabo de obras de Tàpies, han sido en Sotheby's París, el pasado mes de octubre, alcanzando los 500.000 euros, por lo que se espera una acalorada puja por la citada obra; ‘Portal blanc’ del artista barcelonés.

La obra de este artista se expone hoy en día en museos del mundo entero, como el Reina Sofía, el Museum of Modern Art y en el Solomon R. Guggenheim Museum de Nueva York; la Neue Nationalgalerie de Berlín; la Kunsthaus de Zurich; el Museum of Contemporary Art de Los Ángeles; el Institute of Contemporary Arts y la Serpentine Gallery, de Londres; el Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, en el Jeu de Paume y en el Centre Pompidou de París, entre otros.

De la misma manera, se subastarán obras de otros artistas contemporáneos, como Magdalena Merino, Isabel Ramoneda, Celso Lagar, Cecilio Chaves, Francesc Grimalt o Raquel Fernández Santos.

Además, cabe resaltar un importante conjunto devocional de la Virgen de Guadalupe de la Escuela Mejicana del Siglo XVIII.

Las obras más antiguas

Por otro lado, merecen mención aparte, la selección de Pintura Antigua y Costumbrista del XIX, cómo viene siendo costumbre en esta casa de subastas. Donde destacan lienzos de grandes nombres, como; Federico de Madrazo, Gallegos y Arnosa, Antolínez, Ignacio de Iriarte, García Ramos, García Rodríguez, Cabral Aguado Bejarano o Hohenleiter, entre otros.