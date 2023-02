Agoney hace arder la primera semifinal de Benidorm Fest 2023

Agoney ha confirmado este martes con «Quiero arder» y una actuación incendiaria de gran despliegue vocal sus opciones como representante de España en Eurovisión 2023 tras hacerse con la mejor puntuación de la primera semifinal de Benidorm Fest.

El canario ha sido el favorito del voto popular y del jurado profesional, así como el segundo del jurado demoscópico, amarrando de forma destacada una plaza en la final del próximo sábado junto a Alice Wonder (»Yo quisiera»), Fusa Nocta (»Mi familia») y Megara (»Arcadia»).

«No me esperaba tanto apoyo, estoy fuera de mi órbita», ha asegurado a la prensa un Agoney feliz y satisfecho tras interpretar una canción con la que quiso rebelarse frente a aquellos que le han puesto «la zancadilla» en su vida y que le han hecho ser «más oscuro», una postura que le ha llevado a manifestarse contra comentaristas «tóxicos» del festival.

La cara amarga de esta primera ronda eliminatoria la han protagonizado Aritz Aren (»Flamenco»), Sharonne (»Aire»), Meler (»No nos moverán»), Twin Melody (»Sayonara») y Sofía Martín (»Tuki»), que no han logrado la clasificación en una noche llena de emoción.

Ha arrancado con sorpresa, la de Mónica Naranjo de rubia platino para cantar «Diva», tema con el que Dana International se llevó Eurovisión 1998, antes de conducir la gala junto a Inés Hernand y Rodrigo Vázquez desde el Palau l’Illa de la ciudad que da nombre a esta preselección, convertida el año pasado en un éxito de audiencia.

Sharonne ha sido la encargada de inaugurar la competición con lo que se espera de este festival y una «reina del drag»: ritmo discotequero, bailarines, cañón de humo, columnas de chispas y una capa vampírico-cósmica a cargo de José ItSpain (diseñador de Lady Gaga y Chanel) con dos cambios de vestuario incluidos.

Justo después Aritz Aren se ha quedado a las puertas de la final con una propuesta sensual que daba la vuelta al cliché que fuera se tiene de «lo español» entre tonos encarnados y acompañado de una bailarina con bata de cola y un puente de intensa y pasional coreografía.

Tras él, el «twerking» un tanto asfixiado de Sofía Martín se ha sentido como un interludio hacia la siguiente gran actuación, la de Agoney, quien, enfundado en un mono de látex rojo y apoyado por la mejor realización de TV, ha exhibido rango vocal, ha reproducido una «Piedad» infernal y ha prendido fuego literalmente una parte del escenario.

Al lado de esta apoteosis de luces y potencia, como la de Megara con sus muchos guiños al mundo de los videojuegos y brochazos de «rock fucsia», Alice Wonder (y no «Alice Cooper», como la ha llamado Rodrigo Vázquez) no necesitaba más que intimidad y autenticidad para emocionar con la única balada de la semifinal, un lamento desde una tormenta interior.

Meler (los favoritos del jurado demoscópico) anticipaban un número a lo Imagine Dragons y han convertido la percusión en el clímax de una actuación con espíritu de comunión colectiva, mientras que Twin Melody han ofrecido un «show» lleno de simpatía y guiños a la cultura japonesa.

Entre medias ha llegado Fusa Nocta con un relato que prometía ser una reivindicación «del amor a uno y mismo y los demás». Sobre el escenario, el coche que tenía su abuelo cuando era pequeña en una actuación que, conjugando flamenco y trap, ha sonado ahogada vocalmente pero que ha ratificado su posición de partida como la segunda canción con más escuchas de Spotify entre los 18 aspirantes.

Ya durante el turno de votaciones ha podido disfrutarse sobre el escenario de dos artistas invitados, Edurne y Leo Rizzi, quien ha versionado otro tema antológico de Eurovisión, «Arcade» de Duncan Laurence, el que acumula más reproducciones de la historia del festival, entre comentarios en redes que pedían que el próximo año este joven se postule al tercer Benidorm Fest.

El próximo jueves, 2 de febrero, tendrá lugar la segunda semifinal, en la que competirán por otras cuatro plazas Alfred (»Desde que tú estás»), Blanca Paloma (»EaEa»), E’Femme (»Uff!»), Famous (»La Lola»), José Otero (»Inviernos en Marte»), Karmento (»Quiero y duelo»), Rakky Ripper (»Tracción»), Siderland (»Que Esclati Tot») y la favorita de Spotify, Vicco (»Nochentera»).