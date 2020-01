Aguas oscuras: Drama humano tan cercano que nos quema

En Aguas oscuras se nos cuenta la odisea de un abogado que se enfrenta a una de las mayores empresas químicas de Estados Unidos que contaminó durante décadas el agua de Parkersburg un pueblo de Virginia del Sur. En ella vertió sustancias cancerígenas, el conocido teflón de las sartenes, compuesto químico que provocó durante al menos veinte años enfermedades y muerte a la mayor parte de los seres vivos de la zona.

Mientras vemos la película aparecen imágenes, textos, declaraciones de familiares, trabas, mentiras, blanqueos. No nos resulta disparatado ir haciendo un paralelismo entre lo que ocurre en esta película y el caso de la crisis de la listeriosis del año pasado en Andalucía.

Nos viene a la mente que la Junta de Andalucía decretó la alerta sanitaria sobre el producto de carne mechada 'La Mechá', de la empresa Magrudis, el 15 de agosto de 2019, un mes después de que sus propios servicios detectaran un aumento anómalo de casos de listeria. Para este hecho y similares existen protocolos de vigilancia y actuaciones que deberían haberse activado en el momento de la aparición del primer caso y ante la sospecha de un brote epidémico.

Tras estos graves hechos, la Asociación Defensor del Paciente escribe a la Fiscal Superior de Andalucía para solicitarle una investigación de oficio y depuración de responsabilidades. Critica la actuación de la Administración autonómica en este caso por "la desidia con la que se ha transmitido esta situación a la ciudadanía" y describe que "se ha dado tranquilidad donde hay que poner inmediatamente medios".

A juicio de esta asociación, se trataba de una alarma de alto riesgo y de atención inmediata" y en este sentido tachó de "mínimas" las medidas tomadas por la Junta y que sus manifestaciones fuesen "minimizando un caso tan grave como éste".

Resultado de la gestión de esta crisis sanitaria que dirige el Sr. Jesús Aguirre, Consejero de Salud y Familias: 214 casos certificados con tres personas adultas fallecidas y siete abortos.

El caso que está en manos de la justicia y mientras se aclara la responsabilidad penal de Magrudis, conocemos que el pasado mes de octubre de 2019 la titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla empezó a investigar al Ayuntamiento de Sevilla y a la Consejería de Salud y Familias por su ‘posible’ responsabilidad en lo ocurrido.

El pasado viernes día 24 del presente mes de enero se clausura el I Simposio Internacional de Listeria promovido y financiado por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía. En ella, el profesor de la Universidad de Mississipi, Juan Silva, incidió "en que la baja mortalidad registrada en la crisis por listeriosis producida en Andalucía", y el jefe de laboratorio de listeria del Centro Nacional de Microbiología, Julio Vázquez, demostró que el sistema sanitario público funciona razonablemente bien. Por su parte el Consejero destaca "la gestión de la crisis de la listeria fue una prueba de fuego para la Consejería y ha permitido elaborar nuevos protocolos y trasladar los métodos de trabajo aprendidos a otras áreas como el actual Plan de Alta Frecuentación". Lo razonable hubiera sido hablar de que no ha muerto nadie, de que no se han producido abortos, y que los ingresos hospitalarios han sido muy cortos y no han pasado de la decena.

Los medios de comunicación junto a sus columnistas y contertulios han tratado con desdén este caso, y desde su inicio, han gastado litros de tinta y miles de minutos voceando a favor del poder y minimizando lo ocurrido.

¿Dónde está la responsabilidad de los Gobiernos y de sus dirigentes?, ¿De la Justicia? ¿Y la ética de las Personas Expertas y de los Medios de Comunicación? Preguntas que se hace uno de los protagonistas de la película.

No hay que irse muy lejos para comprobar de primera mano y en la lejanía como la inatención, la negligencia y la falta de asunción de responsabilidades nos puede incitar a la reflexión, es lo mágico del cine Así, estos dos casos se abrazan cinematográficamente en la zozobra y en la quemazón que producen. El mensaje se escapa de la pantalla hasta nuestras casas exigiendo virtud, valor e integridad, de ahí su inestimable interés.

Aguas oscuras ***

Estados Unidos 2020 122 min.

Dirección Todd Haynes Intérpretes Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins, Victor Garber, Bill Pullman.

Drama