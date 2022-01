Alicia Suárez se proclama ganadora del Certamen de Noveles We Love Flamenco

La tercera jornada de desfiles de We Love Flamenco se ha visto protagonizada por las jóvenes promesas de la moda flamenca. La Gala Final del Certamen de Diseñadores Noveles de We Love Flamenco 2022 ha sido la encargada de abrir la tarde de lunes. Ocho finalistas, venidos de toda Andalucía, se han visto las caras en la pasarela de GO! Eventos y Comunicación.

«Por primera vez, hemos ampliado a nivel nacional las bases del concurso. Si es cierto que se han presentado candidatos de todas partes de España, los finalistas que escogió nuestro comité de expertos resultaron ser andaluces», expresa Laura Sánchez. «Ha sido un orgullo contar con propuestas de todos los rincones de Andalucía, y es que, con diferentes interpretaciones, el traje de flamenca y la moda de inspiración sureña abarca mucho, y cada vez más...», añade Javier Villa, director también del proyecto 'Andalucía, Destino de Moda' dinamizador del Destino Andalucía de GO! Eventos y Comunicación, en colaboración con la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía.

Lunes 17, 18:00h | GALA FINAL CONCURSO DE DISEÑADORES NOVELES WE LOVE FLAMENCO 2022

La joven diseñadora Alicia Suárez, de Coria del Río, se ha alzado ganadora en este certamen, en el que han participado ocho aspirantes. Tonos pastel, predominando el lila, y flecos extensos, han sido la clave de su propuesta.

El jurado ha estado encabezado por Laura Sánchez, directora del evento, y la han acompañado Pilar Larrondo (editora de moda), Paco Rus (estilista), Rocío Montero (de la firma Lina), Carmen Acedo (directora creativa de la firma homónima), Mónica Méndez (directora creativa de la firma homónima), Olivier Bernoux, y Darío Aranyo (fotógrafo de moda).

Lunes 17, 20:00h | JUAN FORONDA, Y RAFA DÍAZ: ‘Tradición’

“Nuestra tierra, Andalucía, es receptora de culturas, compendio de su pasado fenicio, cartaginés, romano, visigodo, árabe, judío y cristiano que han cristalizado en su carácter, su hospitalidad, sus costumbres, tradiciones, cultura y moda. En este último aspecto, Andalucía ha sabido asimilar todas estas influencias y ha sabido llevar su tradición a la moda. La moda flamenca, que traspasa fronteras y enamora por todo el mundo, por su sensualidad, su feminidad, el juego de sus volantes, el escote, los mantones, las mantillas, los flecos, los complementos... siendo inspiración para cada vez más diseñadores nacionales e internacionales”, en este contexto adelantaba Juan Foronda su colección de mantillas y mantones, realizados artesanalmente, para el 2022. Más de 25 propuestas han sido las que ha presentado la emblemática casa de bordados sevillana, la cual ha ido acompañada de los trajes del modisto Rafa Díaz, además de los complementos de Blasflor. Así, los vestidos de flamenca en popelín estampado en lunares rojos y blancos, y adornados con plisados en esos mismos tonos han dado paso a otros realizados en tonos nude, camel, verdes y azules, con tejidos más ricos como el moaré y el georgette. No han faltado tampoco las prendas con inspiración en los propios mantones de Manila en diferentes diseños y colores.

En el desfile, han participado musicalmente Laura Gallego, y la bailaora Rosa Belmonte.

Mañana, la jornada arrancará a las 19h con el esperado desfile de Rocío Peralta, la empresa sevillana hija del afamado rejoneador Rafael Peralta. Luego, Viva by WLF pondrá el broche de oro a la jornada con las propuestas de Antonio Arcos, Engalana, Guzmán, y Ana Ferreiro.