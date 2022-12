Álvaro Romero presenta hoy su nueva novela y cierra una trilogía

El escritor y colaborador de esta casa Álvaro Romero Bernal, también profesor de Lengua y Literatura, presenta esta noche, a partir de las 20.00 horas y en su pueblo natal, Los Palacios y Villafranca, su última novela, que publica la editorial sevillana Ediciones en Huida con el sugerente título de Solo los muertos no caducan. Esta tercera incursión del palaciego en el terreno de la novela supone el cierre de “una trilogía no pretendida”, según ha aclarado él mismo, pues “cuando publiqué Pulpa de Limón, en 2015, no tenía la idea de publicar otra novela”. Sin embargo, en 2018 apareció El resplandor de las mariposas, que quedó finalista del III Premio Vuela la Cometa y que continuaba una saga familiar que había comenzado en la casa infinita de Modesta, poblada solo por el personaje de Marino Parejo. El personaje de Modesta volvió a aparecer de un modo intermitente y secundario en su segunda novela, pero ahora cobra más protagonismo al haberse vuelto un fantasma que se le aparece al protagonista, narrador en primera persona y en una época mucho más reciente.