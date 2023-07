Andrea Morricone: Guardo recuerdos inolvidables de mi padre

Ha pasado casi un cuarto de siglo desde aquellas irrepetibles jornadas que Ennio Morricone compartió con la afición sevillana y la venida de fuera en los Encuentros Internacionales de Música de Cine de Sevilla del año 1999, cuando nos regaló su música adaptada a conjunto de cámara, su música contemporánea no programática y algunas de sus más celebradas composiciones para el cine en formato sinfónico, junto a la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla en el Teatro de la Maestranza, con invitados tan destacados como Dulce Pontes o Angelo Branduardi, y colaboradores míticos como Gilda Buttá al piano o Paolo Zampini a la flauta. La música de Morricone , que ya había sonado una década antes en los atriles de la Orquesta Nacional de España en el Teatro Lope de Vega, no ha dejado de sonar en Sevilla desde entonces, algunas de sus citas con la propia ROSS homenajeándolo recientemente con motivo del Premio Princesa de Asturias de 2020 otorgado a él y a John Williams. Ahora vuelve a hacerlo en manos tan acreditadas, cercanas y responsables domo las de Andrea Morricone , su hijo. Con él hemos hablado unos días antes de ponerse al frente de nuestra orquesta y apenas un fin de semana de llegar a Sevilla.

Andrea nació en 1964, el mismo año en el que tras varios títulos y un sinfín de canciones, su padre comenzó a saborear las mieles del éxito, coincidiendo con su primera colaboración con Sergio Leone en Por un puñado de dólares . Un momento que viví de forma muy intensa, con mi padre componiendo entre veinte y treinta bandas sonoras al año, en las décadas de los sesenta y setenta, y multitud de directores y gente famosa visitando mi hogar. Se respiraba un clima muy creativo y apasionante, que me marcó como persona y como artista , asevera el director y compositor. El concierto con el que se presenta en Sevilla es el mismo que le llevó por destacadas capitales europeas en noviembre y diciembre pasados, desde Dublín a Zurich pasando por Londres, Berlín, París o Praga. El Ennio Morricone Official Tour tendrá en Sevilla como protagonista a la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, una formación de la que el hijo de Morricone oyó maravillas de su padre, que no dudaba en considerarla una excelente y muy disciplinada orquesta . También nosotros fuimos testigos de esas mismas palabras cuando entrevistamos a Ennio Morricone en aquel 1999 tan excitante para la revista ya desaparecida Scena. Esperemos que veinticuatro años después la impresión que cause, con su plantilla parcialmente renovada, sea la misma o mejor; In bocca al lupo , que es como decir en español Mucha mierda , apostilla el músico esperando que así sea. En el momento de hacer esta entrevista Andrea Morricone todavía no había tenido contacto con la orquesta, sólo la conocía por videos y su impresión ha sido óptima .

Del concierto del próximo jueves destaca los clips extraídos del film Ennio de Giuseppe Tornatore, que se exhiben entre temas musicales, mientras éstos vienen ilustrados con selecciones de los films a los que pertenecen . Para Andrea el film de Tornatore es estupendo y espectacular, propio de alguien tan profesional y que amaba tanto a mi padre, con quien ha trabajado en una decena de películas , incluido el episodio Il cane blu de la serie La domenica specialmente , que Andrea compuso junto a su padre, igual que en 1989 hicieron con el famoso Cinema Paradiso , cuyo tema de amor es obra de Andrea, cuando siendo todavía estudiante mi padre me invitó a escribir algo para una escena romántica, y tras aceptar y leer el guion surgió la inspiración que me llevó a componer mi tema más celebrado, escuchado y programado .

La reedición continua de la música de Ennio Morricone, con versiones remasterizadas y más completas de sus discos originales, aparte bandas sonoras inéditas, y los numerosos conciertos que por todo el mundo se celebran de la música del maestro, lleva a la familia de Andrea a gestionar su legado y promover eventos destinados a honrar la figura y el trabajo de mi padre, participando en la selección de temas y la edición de discos, si bien este Official Tour tiene la particularidad de estar en gran parte preparado por el propio Ennio Morricone, antes de aquel fatídico 6 de julio de 2020 en el que nos dejó. Ahora estoy deseando conocer Sevilla, aunque ya he sido advertido de traer un buen abrigo para defenderme del frío imperante, dice entre risas. De España conoce Barcelona por vacaciones y cruceros, también Madrid y Mérida, de la que destaca su Teatro Romano, al abierto como esta Plaza de España de Sevilla de la que desconocía el dato de haber sido escenario de grandes películas épicas como Lawrence de Arabia o Star Wars: El ataque de los clones. También recuerda con especial cariño la vez que visité Oviedo con motivo de la concesión del Princesa de Asturias a mi padre, lo que me permitió conocer al Rey, a quien admiro como persona y hombre de estado, y dirigir un pequeño conjunto de jóvenes intérpretes de cuerda, que lograron una rendición del Tema de Deborah precisa y detallista.

Consciente del papel que ha jugado Quentin Tarantino en el reconocimiento de la música de su padre por parte de las nuevas generaciones, destaca el tema La última diligencia de Red Rock, que resume en su intriga y vigor in crescendo todo el material dramático del film. Cabe recordar que tras utilizar temas preexistentes del compositor romano en películas como Malditos bastardos o Kill Bill, Tarantino logró por fin que Morricone le escribiera una canción original para Django desencadenado, y finalmente la banda sonora íntegra de Los odiosos ocho, que le valió el único Oscar que el compositor consiguió en competición, ya que unos años antes había sido galardonado con otro honorífico. Finalmente le pedimos que nos hablara de su implicación en el disco recientemente salido al mercado bajo el título Morricone. Cinema Suites for Violin and Orchestra, para asegurarnos que todos los temas fueron arreglados para esa formación por mi padre, y yo los he dirigido con todo el cariño y el respeto que merece mi maestro, como a buen seguro demostrará en el concierto que podremos disfrutar en tan incomparable marco sevillano el próximo jueves, junto a la ROSS y el Coro Ziryab de Córdoba.