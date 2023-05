Andy Rourke y los ídolos del rock trágicamente «humanizados» por el cáncer

Una enfermedad que se ha llevado a grandes músicos como George Harrison (2001) y Luis Alberto Spinetta (2012), ambos por cáncer de pulmón; Jon Brookes (baterista de The Charlatans UK, 2013, tumor cerebral), Joe Cocker (2014, pulmón), Gregg Allman (2017, hepático), Neil Peart (baterista de Rush, 2020, glioblastoma), David Roback (guitarrista de Mazzy Star, 2020, metastásico) y Eddie van Halen (2020, garganta).

Aunque muchos ven a los rockeros como seres inmortales que solamente se van por sus adicciones o porque se cansan de vivir, lo cierto es que están expuestos a las tragedias de la vida como cualquiera, tal como recordó la muerte el viernes de Andy Rourke, exbajista de The Smiths, que falleció a los 59 años por un cáncer de páncreas.

La vida del «camaleón del rock» siempre estuvo ligada a sus inesperados cambios artísticos y su muerte no podría llegar de otra manera.

El nombre de Richard Wayne Penniman puede no decirle nada a muchos, pero cuando se menciona a Little Richard es hablar de las ligas mayores: los Beatles y los Rolling Stones estaban entre sus fervientes admiradores.

Auténtico y sin adornos, con un sonido rugoso y sucio tanto en su voz como en su bajo que hacían honor a su imagen, Lemmy Kilmister era Motörhead por definición y una de los grandes del rock pesado.

Amante de los videojuegos y de la bebida, se consideraba anarquista y no tenía pelos en la lengua: «La gente no se vuelve mejor cuando muere; solo hablan de ellos como si lo fueran, ¡pero no es cierto! Todavía son idiotas, ¡son idiotas muertos!”, dijo en su autobiografía de 2002.

Una muerte que le llegó brutalmente a los 70 años en 2015, dos días después de que le diagnosticaran un cáncer de próstata terminal.