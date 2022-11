Andy Taylor, el guitarrista de Duran Duran, padece cáncer de próstata

Andy Taylor, el guitarrista de la banda británica Duran Duran ha revelado que lucha contra un cáncer de próstata en estado avanzado que le diagnosticaron hace cuatro años.

«Hace poco más de 4 años me diagnosticaron cáncer de próstata metastásico en estadio 4 (el más grave). Muchas familias han experimentado la combustión lenta que supone esta enfermedad y, por supuesto, no somos diferentes», dijo Taylor en una carta enviada al resto de los miembros de la banda en la que hizo público que padecía esa enfermedad.

La carta fue leída por sus compañeros el pasado fin de semana en el Microsoft Theatre de Los Ángeles, en un acto en el que el grupo liderado por el cantante Simon Le Bon ingresaba oficialmente en el Salón de la Fama del Rock and Roll, informó la CNN. Al acto no acudió Taylor.

«Aunque mi condición actual no es una amenaza inmediata para la vida, no existe una cura. Recientemente me estaba yendo bien después de un tratamiento muy sofisticado, eso fue hasta hace una semana cuando sufrí un revés, y a pesar de los esfuerzos excepcionales de mi equipo (médico), tenía que ser honesto en que tanto física como mentalmente estoy empujando mis límites», aseguró el músico en su misiva.

«Sin embargo, nada de esto necesita ni debe restar valor a lo que esta banda (con o sin mí) ha logrado y sostenido durante 44 años. Hemos tenido una vida privilegiada», precisó.

También se mostró «enormemente decepcionado de no haber podido asistir (al acto de Los Ángeles). Que no quede ninguna duda de que estaba entusiasmado con todo el asunto, ¡incluso compré una guitarra nueva!», dijo.

Al acto asistieron los otros cuatro miembros del legendario grupo de la década de los ochenta: Simon, John, Roger y Nick, a los que se le atribuyen la venta de millones de discos, entre los que figuran «Girls on film», «Rio» o «The Reflex».