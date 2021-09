Antonio José estrena “Tal vez”: “Pensamos que cuando una relación termina es para siempre y yo creo que no”

“Me emociono cada vez que vengo a Sevilla. Es como venir a mi casa, a una ciudad que siempre me ha brindado la oportunidad de poder ser yo y que me ha abierto los brazos a muchas noches bonitas aquí. Esta noche, sin duda, va a ser una de las más especiales para mí”. Con estas palabras, Antonio José (Palma del Río, 1995) nos cuenta cómo se siente justo antes de cantar en el Estadio de la Cartuja. “Tal vez” será el tema estrella de este concierto porque hace apenas unas horas que lo acaba de sacar. “A veces creemos que las puertas se cierran al amor o que cuando una relación termina es para siempre y yo creo que no. Nunca se sabe si en esta vida o en la otra volveremos a reencontrarnos. Todo lo que escribo son mis vivencias”, explica. Desde El Correo de Andalucía charlamos con el artista para hablar sobre los detalles más interesantes de su nuevo single, su próximo disco y su concierto sevillano. Podéis ver la entrevista al completo en el siguiente enlace.

El cantante cordobés confiesa que su colaboración con el músico Alejandro Fernández ha sido “una experiencia muy bonita” y nos cuenta cómo surgió: “Conocí a Alejandro en un concierto de Luis Fonsi. Es un artista al que desde niño he admirado mucho, por eso me animé a decirle que me gustaría cantar con él una canción. Me dijo ‘pues cuando tú quieras mándame algo y lo escucho’. Ahí pillé la oportunidad y dije ‘esta no se me escapa’. Rápidamente me puse manos a la obra para escribir una canción y poder presentársela. A él le encantó y se subió al barco”.

Tras esta canción, lo próximo que lanzará será el disco completo. Un álbum que, según nos cuenta con una sonrisa, tendrá otra colaboración sorprendente, pero que todavía no puede revelar. “De aquí a un mes diremos todo sobre el disco”, asegura. De momento, lo que sí sabemos es que esta noche cantará su nuevo estreno musical “Tal vez”, “Te he visto llorar”, los temas de su último disco Antídoto y el resto de las canciones que le han acompañado desde que comenzó su carrera musical.

“Estoy tranquilo, pero emocionado por esta noche. Con la responsabilidad de antes de subirte a un escenario tan importante como el Estadio de la Cartuja, con el que cualquier artista sueña. Voy a tener la suerte de estar rodeado de la gente a la que quiero, mi público, y sé que va a ser una noche muy bonita”, expresa. Si de algo tiene ganas este andaluz es de subirse a un escenario y reencontrarse con su legión de seguidores: “Lo más difícil en este mundo es ser escuchado y yo tengo la suerte de que hay gente que escucha mi música y se refugia en mis canciones. Estoy soñando. Soy un afortunado”.