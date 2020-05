Antonio Zabálburu: «El ser humano siempre ha salido adelante por saber adaptarse a las circunstancias»

Si tuvieras que ir a hablar con Pedro Sánchez, ¿qué tipo de ayuda le pedirías para los españoles?

Evidentemente a todos nos gustaría que el impacto económico se amortigüe lo máximo posible y retomemos con fuerza lo antes posible. Jugamos con incógnitas y los posibles brotes no nos garantizan una salida del todo segura. Si deseara pedir algo sería ese respaldo económico para lo más vulnerables.

Cómo actor, ¿crees en la teatralidad de los políticos?

No solo creo sino que es parte fundamental del orador y del comunicador. Y no hablo en el sentido teatral como un sentido impostado y sobreactuado. Si no desde un sentido de conexión emocional. Del que atrapa la atención. Del que capta el interés. Desde luego ese es el que a mí más me cautiva. Un buen político exponiendo su discurso con esas cualidades es un gran espectáculo de observar. Mira los famosos discursos de Luther King (I had a dream), Obama (Yes, we can). Teatro del bueno. Del que mueve pasiones.

Actuaciones que hayas podido impulsar desde tu posición actual.

Más ahora que nunca estoy apoyando con Zome, mi empresa inmobiliaria, a emprendedores que buscan reinventarse y encontrar su pasión. Mi coaching va dirigido a este perfil. Personas proactivas con espíritu de crecimiento. Les ayudamos con modelos y sistemas a crear con nosotros su propio negocio en beneficio de sus clientes.